“Nika Kovač je prototip ženskega nasilja: klevete, prekomerne in zlonamerne interpretacije, zahrbtnosti, psihično poniževanje”

Piše: Celjski glasnik

Res nepredstavljivo je, kako lahko ima v Sloveniji nekdo, ki se predstavlja za nevladnika, takšno “moč”, ko gre za politična vprašanja, nenazadnje pa mu celo mediji dajejo takšno veljavo.

Kot je lepo zapisal dr. Žiga Turk: “Državo vodijo Nika Kovač, Glas ulice in rdeči gardisti: ko je razpis vlade za promocijo vladnih dosežkov kritizirala Kovačeva, so ga tik tak umaknili.“

Ženske bodo morale odločno nastopiti proti Kovačevi. Kovačeva je prototip ženskega nasilja: klevete, prekomerne in zlonamerne interpretacije, zahrbtnosti, psihicno poniževanje, itd. Kovačeva bi uporabljala pesti, če bi bila moški. Ona je ženski Stevanović. — Vid Mlakar (@VidMlakar) January 28, 2026

Tako smo lahko denimo pred dnevi v slovenskih medijih gledali, kako se je Nika Kovač pojavljala v različnih informativnih oddajah, kjer so denimo gladili spor med njo in Anžetom Logarjem. V resnici pa se je vsem tem šlo bolj zato, da je zopet Kovačeva pametovala o politiki in vodenju države, kljub temu, da s tem nima prav nobenih izkušenj.

Zaradi tega je Vid Mlakar lepo in jasno zapisal: “Ženske bodo morale odločno nastopiti proti Kovačevi. Kovačeva je prototip ženskega nasilja: klevete, prekomerne in zlonamerne interpretacije, zahrbtnosti, psihicno poniževanje, itd. Kovačeva bi uporabljala pesti, če bi bila moški. Ona je ženski Stevanović.”