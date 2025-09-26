Netanjahu, ki je za Goloba nezaželjen, se je srečal z Vučićem

Piše: Spletni časopis

Vlada bo letos za delovanje palestinske uprave podarila 1.200.000 evrov, so sporočili iz vlade in pojasnili, da je “kontinuirano delovanje palestinske uprave nujno za vzpostavitev in ohranitev palestinske državnosti”.

Po tem, ko so 4. junija 2024 poslanci vladnih strank priznali državo Palestino s kršitvijo poslovnika parlamenta, ker se jim je mudilo, ker so s priznanjem poskušali pridobiti dodatne volivce pred evropskimi volitvami, je politično podporo nujno podkrepiti tudi s finančnimi sredstvi, so pojasnili iz vlade. Hkrati so premiera vlade Izraela Benjamina Netanjahuja razglasili za nezaželjeno osebo. Razglasitev nima posebnega pomena, ker je bila verjetnost, da bi si Netanjahu želel srečati Roberta Goloba ali Natašo Pirc Musar, že prej enaka ničli. Če ne še nižja. Smo pa v času, ko se bližajo volitve in si vladne stranke poskušajo nabirati točke z odločnostjo v tujih konfliktih, da bi odvrnile pozornosti od domačih problemov.

Se je pa Netanjahu ravno v New Yorku sestal s srbskim predsednikom Vučićem, ki nima takšnih težav z diplomacijo kot vrh naše oblasti.

1,2 milijona evrov ni veliko denarja, če vemo, da so elitne ameriške univerze od palestinske države, ki jo zdaj sofinancira naša država, dobile med leti 2017 in 2023 okoli deset milijonov dolarjev, le Harvard je od donatorjev od tam denimo dobil 1,6 milijona dolarjev. Deloma je bil ta denar za šolanje palestinskih študentov. Naša vlada je že napovedala, da se bodo lahko šolali tudi pri nas, a tu na račun naših davkoplačevalcev. So pa naše univerze veliko manj ugledne in zaželjene za najboljše študente.

O dodatnem denarju za palestinsko upravo, gre za denar političnim skupinam, ki obvladujejo del Zahodnega brega, nimajo pa vpliva na Gazo, ki mu vlada teroristični Hamas, ta del naša vlada financira dodatno, so pojasnili še:

“Francoska republika, Kraljevina Španija, Kraljevina Norveška in Kraljevina Saudova Arabija so v drugi polovici septembra 2025 oblikovale Koalicijo za nujno zagotavljanje finančne vzdržnosti Palestinske uprave (ang.: Emergency Coalition for the Financial Sustainability of the Palestinian Authority). Načrt koalicije je zagotoviti 200 milijonov ameriških dolarjev mesečno v prihodnjih šestih mesecih za pomoč palestinski oblasti. Po šestih mesecih bo opravljena evalvacija učinkovitosti pomoči. K sodelovanju so države pobudnice povabile tudi Republiko Slovenijo kot aktivno članico Združenih narodov, na podlagi njenega dosedanjega humanitarnega angažmaja za palestinsko prebivalstvo ter dosledne podpore diplomatskim in političnim prizadevanjem za rešitev palestinskega vprašanja.”

Na isti seji je vlada izdala odločbo o razrešitvi Milana Brgleza s funkcije državnega sekretarja v Ministrstvu za pravosodje z dnem 30. septembra 2025. Brglez je odstopil že pred časom, vrača se na fakulteto.