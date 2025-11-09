Nespregledano: “Bilo kuda, Udba svuda”*

Piše: Moja Dolenjska

Igor Omerza bo v četrtek, 13. novembra, ob 18., v dvorani Muzeja slovenske osamosvojitve na Cankarjevi cesti 11 v Ljubljani predstavil dvojno knjigo o Temni in Svetli strani časopisa Delo. Gre za obsežno delo (1015 strani), ki je nastajalo skoraj 20 let. “Tako glomazne mikroanatomije Udbe do sedaj še ni bilo. Tu grem s svojo knjižno predstavitvijo Udbe in Dela dejansko do zadnje kocine!” je zapisal v današnji kolumni na spletni strani pozareport.si

Kdor želi več vedeti o naši tajni politični policiji alias Udbi, njenih novinarskih konfidentih in tudi o tistih novinarjih, ki jih je tajna policija zalezovala, naj se v četrtek udeleži predstavitve dveh njegovih novih knjig, ki podrobno in obsežno govorita o tem, je zapisal.

Objavil je, kako je v nekem trenutku padel v porumenele papirje o tajnem zalezovanju:

V današnji kolumni Omerza opisuje tudi, kako so mu v tranzicijski levici v preteklih letih onemogočali dostop do arhivov. Njegovi zapisi temeljijo namreč prav na teh arhivskih dokumentih. Omenja Milana Kučana, Majdo Širca, Sebastjana Selana, Dragana Matića in vlado Alenke Bratušek.

Opisuje tudi ovaduško udbovsko preteklost Marte Kos ter zadnja ovaduška dejanja Andreja Ribiča, predsednika uprave Dars.

Kolumna Igorja Omerze je dostopna na povezavi: Ko gre Igor Omerza dejansko do zadnje kocine: Bilo kuda, Udba svuda!

*”Bilo kuda, Udba svuda” = je znan in že ponaroden rek oziroma slogan v srbsko-hrvaško-slovenskem jeziku, ki dobesedno pomeni “Kamorkoli greš, Udba povsod” ali “Kjerkoli že si, Udba je povsod”.

*Udba (tajna policija nekdanje Jugoslavije, pozneje poimenovana v SDV) je še vedno povsod živa in vplivna, navaja umetna inteligenca. Ne glede na to, kam pogledaš – v politiki, sodstvu, medijih, univerzah, gospodarstvu – najdeš “udbaše” (bivše agente, sodelavce ali njihove naslednike). (vir: Grok na X)

Igor Omerza je nekdanji politik, pisatelj in avtor številnih knjig o slovenski polpretekli zgodovini.