Nekdanji direktor Sove o zgodbi, ki so jo lansirali levi nevladniki: “Dokazi so popolnoma neprepričljivi, gre za politično predstavo pred volitvami”

Piše: Nova24tv.si

V pogovoru za Nova24TV je nekdanji direktor Sove in predsednik odbora za obrambo pri strokovnem svetu SDS Janez Stušek ostro ocenil tiskovno konferenco, na kateri so Nika Kovač, Filip Dobranić, Borut Mekina in Izraelec Achyia Schatz predstavili domnevne dokaze, da so izraelske obveščevalne službe snemale slovenske državljane in da naj bi podatke dobili od Sove.

Janez Stušek ne le da dvomi v verodostojnost predstavljenih dokazov, temveč celotno akcijo ocenjuje kot predvolilno politično orodje, ki zahteva takojšnjo preiskavo organov pregona, tudi zaradi morebitne zlorabe domačih institucij.

Na vprašanje o prepričljivosti dokazov in morebitnem viru iz Sove je Stušek odgovoril brez ovinkov: “Jaz sem prepričan, da so ti podatki in vse, kar so predstavili, za moj okus totalno neprepričljivi. Prepričan sem, da od Sove te zadeve niso dobili – če bi Sova kaj delala po uradni dolžnosti, bi te informacije že bistveno prej poslala naprej. Če pa so jih dobili “med vrsticami” ali “off the record”, je to zloraba uradnega položaja z namenom vplivanja na volitve. V vsakem scenariju – ali je Sova sodelovala ali ne – ta zgodba nima repa ne glave”.

Sova bi ukrepala takoj

Stušek je poudaril, da bi uradna Sova v primeru suma vplivanja tujih služb na volitve morala ukrepati po uradni poti in ne čakati mesecev, da se material pojavi na tiskovni konferenci, še manj pa bi te podatke dala nevladnikom: “Če bi imeli podatke o sestankih z izraelskimi službami z namenom vplivanja na ulice ali volitve, bi to že zdavnaj bilo del uradnega pregona. Očitno se to ni zgodilo.”

Po njegovem mnenju gre za klasično politično orodje tik pred volitvami, opozori pa tudi na dvojna merila, konkretno za Inštitut 8. marec, pod vodstvom Nike Kovač, ki ga prav tako financira tuji akter. “Absolutno. To je velika predstava za javnost, ki ni utemeljena na prepričljivih dokazih. Enako kot nekdo na televiziji pove, da je financiran iz tujine – tudi to je vplivanje iz tujine. To je absurd […] Namesto da bi se ukvarjali z vsebino in kaj bomo z njo naredili, se pogovarjamo o režiji in naročniku.”

Po njegovih besedah bi morali 90 odstotkov energije nameniti temu, kaj se je dejansko dogajalo in kako to sankcionirati, namesto 10-odstotnemu ugibanju o izraelskih službah in Sovi. “Ti akterji poskušajo zmesti volilno telo“, je dejal.

O vsebini posnetkov in koruptivnem vidiku

Stušek je vsebino posnetkov, ki so prišli v javnost v zadnjih dneh ocenil kot “samo po sebi dovolj zgovorno“: “Vsebina sama je dovolj zgovorna, težko jo je še dodatno komentirati. V zadnjih tednih nismo slišali nobene (razumne) alternativne razlage. Ljudje, ki nastopajo na posnetkih, bi morali zagotovo biti zaslišani s strani organov pregona, ne glede na to, za kakšen scenarij gre. Ali se je nekdo samo hvalil o tem, da ima dostop do »pravih oseb« in jih zares nima, je to goljufija, ali pa je šlo za dejanski poskus napeljevanja oziroma zlorabe uradnega položaja. V obeh primerih gre za slab scenarij, ki ga bo treba pojasniti“, meni.