Navduševala se je nad “vrhuunskim menedžerjem” – je slednjo sedaj tudi njo vrgel čez ramo?

Piše: A. H.

Predsednica Državnega zbora RS Urška Klakočar Zupančič je v sinočnjih Odmevih izjavila, da še ne ve, ali bo v luči prihajajočih volitev uvrščena na listo vladajočega Gibanja Svoboda. Tovrstna izjava daje slutiti, da ne uživa podpore premierja, s katerim sta v preteklosti že imela nesoglasja.

Ena najbolj prepoznavnih članic Gibanja Svoboda, Urška Klakočar Zupančič, je v zvezi s prihajajočimi volitvami izjavila, da bo v politiki ostala, če bo začutila, da ima med ljudmi podporo in da lahko naredi nekaj dobrega. Povedala je, da je pri sebi že nekako izoblikovala odločitev, na vprašanje, ali bo kandidirala na listi Svoboda, pa je pristavila: “Vedeti morate, da v Svobodi nisem med odločevalci. Tako da vam ne morem povedati, ali je lista sestavljena, kako je sestavljena in tako naprej.”

Čeprav se morda navedbe predsednice Državnega zbora na prvi pogled zdijo previdne ali spravljive, pa trditev, da v Svobodi ni med odločevalci, vodi do zaključka, da je v stranki pristala na stranskem tiru. Gre za situacijo, ki je povsem obratna od tiste, ko je nekdanja sodnica stopila v politiko.

Veljala sta za najtesnejša zaveznika

V času ustanovitve Gibanja Svoboda je Klakočar Zupančičeva stala ob boku Robertu Golobu. Po volitvah se je z odločitvijo, da bo ravno ona zasedla mesto predsednice Državnega zbora RS, zdelo, da predstavlja drugo najpomembnejšo osebo v vladajoči stranki. A leta 2023 je naenkrat odjeknila vest, da Klakočar Zupančičeva zapušča mesto podpredsednice stranke. Domnevno je do tega prišlo zaradi preobremenjenosti in osebnih razlogov, a navkljub temu je marsikdo prišel do zaključka, da so Klakočar Zupančičevo na eleganten način umaknili iz strankarskega vrha, kjer sicer sprejemajo odločitve o kandidaturah oziroma sestavi list za prihajajoče volitve.

Da odnos z voditeljem vladajoče stranke ni več preveč dober, je pokazala tudi njena odločitev, da poda soglasje h kandidaturi za predsednico Gibanja Svoboda. Čeprav je nato napovedala umik soglasja in pojasnila, da se je za samo soglasje odločila v znak hvaležnosti predlagateljem, takšna razlaga marsikoga ni prepričala. Postavila se je dilema, ali se je za umik odločila zaradi pomanjkanja podpore za izvolitev ali pa je bil nanjo izvršen pritisk “alfe in omege” Svobode – Roberta Goloba.

Izjava najvišje funkcionarke v državi nedvomno razkriva odsev notranjih razmer v Gibanju Svoboda. Ob tem se seveda postavlja vprašanje, ali premier in njegovi najtesnejši sodelavci v nekdanji tesni zaveznici, ki je že večkrat pokazala, da uživa v središču pozornosti, še vidijo primerno sopotnico za nadaljnje politične bitke. To bo seveda pokazal čas.