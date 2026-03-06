Napadi Izraela in ZDA se osredotočajo na iransko oborožitveno industrijo

Piše: C. R.

Združene sile ZDA in Izraela so prešle v naslednjo fazo kampanje, ki se bo osredotočila na napadanje iranskih obrambnih industrijskih sredstev, zlasti obratov za proizvodnjo raket.

Izraelske obrambne sile (IDF) nadaljujejo z napadi, usmerjenimi na iransko infrastrukturo balističnih raket, da bi oslabile iranske raketne zmogljivosti. IDF je 5. marca poročal, da so izraelska letala od 28. februarja napadla na stotine izstrelišč raket po Iranu in onesposobila več kot 300 izstrelitvenih naprav za balistične rakete. Oslabitev iranske zračne obrambe omogoča ameriškim in izraelskim letalom, da delujejo z manjšim tveganjem in večjo svobodo delovanja nad iranskim zračnim prostorom.

NEW: The US and Israeli combined force has advanced to the next phase of their campaign, which will focus on targeting Iranian defense industrial assets, especially missile production facilities. The first phase of the campaign suppressed Iranian air defenses, decapitated its… pic.twitter.com/Bjhsb90mwn — Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) March 6, 2026

Združene sile ZDA in Izraela so zdaj prešle v naslednjo fazo kampanje, ki se bo osredotočila na iransko obrambno industrijo, zlasti obrate za proizvodnjo raket. Prva faza kampanje je zatrla iransko zračno obrambo, opustošila njeno poveljevanje in nadzor ter omejila njeno sposobnost povračilnih ukrepov z balističnimi raketami in brezpilotnimi letali. IDF je 5. marca izdal opozorilo zaposlenim in prebivalcem industrijske cone Abbas Abad ter industrijske cone Shenzar v Pakdashtu v provinci Teheran, da se bliža napad na iransko obrambno industrijsko bazo in jim svetoval pravočasno evakuacijo.

2/ The Israel Defense Forces (IDF) has continued strikes targeting Iranian ballistic missile infrastructure in order to degrade Iranian missile capabilities. The IDF reported on March 5 that Israeli aircraft had struck hundreds of missile launch sites across Iran and rendered… pic.twitter.com/012R0XgRaF — Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) March 6, 2026

Združene sile še naprej izvajajo zračne napade, usmerjene na ključne lokacije notranje varnosti v Teheranu in okolici, pa tudi na kurdsko naseljenih območjih severozahodnega Irana. Te tarče obsegajo vse od regionalnega poveljstva za pregon kaznivih dejanj (LEC) in Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC) pa do lokalnih policijskih postaj na območjih, ki so bila žarišča nemirov.

Združene sile še naprej napadajo specialne enote in enote za hitro posredovanje kopenskih sil IRGC v jugozahodnem Iranu. Združene sile še niso napadle drugih oporišč ali infrastrukture specialnih enot IRGC ali Artesha v velikem obsegu po vsej državi.

3/ Iran Update Evening Special Report, March 5, 2026: https://t.co/87cSgN5fUd MORE ⬇️ The combined force continues to conduct airstrikes targeting key internal security sites in and around Tehran City as well as Kurdish-populated areas of northwestern Iran. These targets range… pic.twitter.com/ads1LqrKr7 — Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) March 6, 2026

Ameriški predsednik Donald Trump je 5. marca dejal, da bo podprl kurdske sile pri ofenzivi v Iranu. Trump je za Reuters povedal, da bi bil »v celoti za« kurdsko ofenzivo v Iranu, vendar se ni zavezal, da bo operacijo podprl z zračnimi napadi. ​​Visoki iraško-kurdski uradniki pa so zanikali, da bi kurdske sile napotile ali načrtovale napotitev v Iran.

Ameriški predsednik Donald Trump je 5. marca zahodnim medijem dejal, da morajo biti Združene države vključene v proces izbire novega vrhovnega voditelja v Iranu. Trump je izjavil, da ne bo sprejel novega iranskega voditelja, ki bi nadaljeval politiko nekdanjega vrhovnega voditelja Alija Hameneija.

Artesh in iranski državni mediji pa so sporočili, da so iranske sile 5. marca izvedle napade z droni na ameriške sile v Camp Buehringu v Kuvajtu. Iranski Artesh je 5. marca ločeno izvedel napade z droni, katerih tarča je bila ameriška baza v Erbilu v Iraku, poročajo iranski mediji.

The Economist pa poroča, da »obstajajo znaki, da se iranski vojaki, policisti in člani Islamske revolucionarne garde zaradi zaostrovanja vojne ne javljajo na dolžnost« in se pri tem sklicuje na vire izraelske obveščevalne službe. Dodaja pa, da »vojaško izčrpavanje, ne glede na to, kako močno in učinkovito, nikakor ne zagotavlja propada režima«, kar je ključni vojni cilj Izraela in ameriškega predsednika Donalda Trumpa.

Vir: https://understandingwar.org/research/middle-east/iran-update-evening-special-report-march-5-2026/