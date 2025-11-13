Namesto posutja s pepelom Nataša Avšič Bogovič opoziciji očita, da je kriva za romsko problematiko!

Piše: Celjski glasnik

V kako narobe svetu živimo, je pretekli konec tedna pokazala vodja poslanske skupine Gibanje Svoboda Nataša Avšič Bogovič.

Vendar ne v pozitivnem smislu, ampak z še nadaljnjim sprenevedanjem oblasti o odgovornosti ter valjenjem krivde na opozicijo za stanje na področju romske problematike. Le redki verjetno razumejo, da je Nataša Avšič Bogovič prepričana, da odgovornost nosijo v opoziciji.

Vodja poslanske skupine Svoboda, bi se lahko danes vsaj posipala s pepelom.

Ne.

Ona pravkar na seji v @Drzavnizbor obtožuje opozicijo @strankaSDS in @NovaSlovenija, da je kriva za slabo stanje v romskih naseljih, da je kriva za neukrepanje in da opozicija ter da dolenjski župani… pic.twitter.com/g2JC1MxdPJ — Jelka Godec (@jelka_godec) November 7, 2025

Tako je omenjena predstavnica Gibanja Svoboda v državnem zboru krivdo za stanje v romskih naseljih pripisala strankama SDS in NSi ter na koncu v to zgodbo vključila še dolenjske župane. “S povzdignjenim glasom doda: “Vsi smo odgovorni! Vsi. Vsi smo odgovorni.” V isti sapi pove, da je potrebno prevzeti odgovornost in se naj ne zganja cenenega populizma,” je ob takšnem nastopu opozorila vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec.

V nadaljevanju pa poslanski kolegici predlagala, da si pogleda vse zavrnjene predloge z njihove strani in sicer za predlagane rešitve s strani opozicije. Godčeva je še pojasnila, da je poslanka Anja Bah Žibert v uvodni predstavitvi stališč podala vse kritike in predloge, a glede na nastop Avšič Bogovičeve deli mnenje, da tega mi poslušala. To je pokazala s svojim populističnim nastopanjem.