Namesto posutja s pepelom Nataša Avšič Bogovič opoziciji očita, da je kriva za romsko problematiko!

Piše: Celjski glasnik
V kako narobe svetu živimo, je pretekli konec tedna pokazala vodja poslanske skupine Gibanje Svoboda Nataša Avšič Bogovič.
Vendar ne v pozitivnem smislu, ampak z še nadaljnjim sprenevedanjem oblasti o odgovornosti ter valjenjem krivde na opozicijo za stanje na področju romske problematike. Le redki verjetno razumejo, da je Nataša Avšič Bogovič prepričana, da odgovornost nosijo v opoziciji.
Tako je omenjena predstavnica Gibanja Svoboda v državnem zboru krivdo za stanje v romskih naseljih pripisala strankama SDS in NSi ter na koncu v to zgodbo vključila še dolenjske župane. “S povzdignjenim glasom doda: “Vsi smo odgovorni! Vsi. Vsi smo odgovorni.” V isti sapi pove, da je potrebno prevzeti odgovornost in se naj ne zganja cenenega populizma,” je ob takšnem nastopu opozorila vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec.
V nadaljevanju pa poslanski kolegici predlagala, da si pogleda vse zavrnjene predloge z njihove strani in sicer za predlagane rešitve s strani opozicije. Godčeva je še pojasnila, da je poslanka Anja Bah Žibert v uvodni predstavitvi stališč podala vse kritike in predloge, a glede na nastop Avšič Bogovičeve deli mnenje, da tega mi poslušala. To je pokazala s svojim populističnim nastopanjem.