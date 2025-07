Namestnik vodje KPK odhaja – je to še ena od uslug Golobu, ki je v postopku zaradi pritiskov na Tatjano Bobnar?

Piše: C. R.

Namestnik predsednika Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) David Lapornik predčasno zapušča funkcijo, saj je bil imenovan na okrožnega tožilca v Ljubljani. Na komisiji pričakujejo, da bo v primeru predčasnega zaključka Lapornikovega mandata pravočasno imenovan nov namestnik, “tako da odhod v ničemer ne bo vplival na postopke, ki jih vodimo”.

Na komisiji so danes potrdili informacijo, da Lapornik predčasno odhaja s funkcije namestnika predsednika KPK, o čemer je prvi poročal portal Info 360. Vlada Roberta Goloba je namreč minuli teden izdala odločbo o imenovanju Lapornika za tožilca na okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani. Na komisiji poudarjajo, da še ne razpolagajo z informacijo, kdaj bo Lapornik nastopil funkcijo tožilca, saj odločitev vlade o imenovanju še ni pravnomočna. Bi pa se mu mandat sicer iztekel 24. oktobra prihodnje leto, dodajajo. Pričakujejo pa, da bo v primeru Lapornikovega predčasnega zaključka mandata pravočasno imenovan nov namestnik predsednika, tako da njegov odhod v ničemer ne bo vplival na postopke, ki jih vodijo. Pri tem se sklicujejo na zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, ki določa, da funkcionar komisije, ki mu je potekel mandat ali je odstopil, opravlja funkcijo do začetka opravljanja funkcije novega funkcionarja. Dodajajo še, da bodo o Lapornikovem predčasnem odhodu urad predsednice republike Nataše Pirc Musar obvestili takoj, ko bo pravnomočna odločba o njegovem imenovanju za tožilca. V uradu predsednice republike so s predčasnim odhodom Lapornika seznanjeni. Kot navajajo, bo predsednica republike pri postopku imenovanja novega namestnika predsednika komisije ravnala skladno z določili in roki, ki jih določa zakon o integriteti in preprečevanju korupcije. V zaključni fazi odločanja komisije je postopek, ki ga KPK vodi zoper predsednika vlade Roberta Goloba zaradi očitkov iz domnevnem nedovoljenem izvajanju pritiskov na nekdanjo notranjo ministrico Tatjano Bobnar in druge zaposlene na ministrstvu za notranje zadeve. V senatu komisije, ki obravnava ta primer, je poleg namestnice predsednika komisije Tine Divjak tudi Lapornik, medtem ko se je predsednik KPK Robert Šumi iz postopka izločil. Senat KPK je preiskavo zoper premierja uvedel novembra 2023 zaradi sumov kršitve integritete, a je KPK preiskavo od prijave večkrat prekinila. Premierjev odvetnik Stojan Zdolšek je namreč med drugim zahteval izločitev nekdanjega namestnika predsednika KPK Simona Savskega in zavrnitev zahteve za izločitev izpodbijal na sodišču. Z nastopom mandata nove namestnice predsednika KPK Tine Divjak pa je postal razlog, zaradi katerega komisija ni mogla nadaljevati postopka preiskave, brezpredmeten. To sicer lahko pomeni, da se bo postopek KPK proti Golobu zavlekel. Zakon o državnem tožilstvu sicer določa, da tožilce imenuje vlada na predlog ministra za pravosodje. To funkcijo sedaj opravlja Andreja Katič (SD).

Na spletni strani KPK je sicer navedeno, da je Lapornik svojo poklicno pot začel kot strokovni sodelavec na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, nadaljeval kot pravni sodelavec v odvetniški pisarni, med letoma 2009 in 2011 pa je bil sodniški pripravnik na Višjem sodišču v Ljubljani. Med letoma 2011 in 2016 je opravljal delo strokovnega sodelavca na Okrajnem sodišču v Ljubljani. V letu 2013 je vodil projektno skupino E-vložišče na Vrhovnem sodišču RS, na tem sodišču je bil tudi član projektne skupine Izvršba. Nato je opravljal delo strokovnega sodelavca na Specializiranem državnem tožilstvu RS, kjer je bil zaposlen do leta 2018, ko se je zaposlil na Komisiji za preprečevanje korupcije. Kot nadzornik svetnik je vodil obravnave prijav glede sumov korupcije in kršitev integritete in preiskave v zvezi z zaznanimi kršitvami iz pristojnosti Komisije. Oktobra 2021 je nastopil petletni mandat namestnika predsednika Komisije.

Kandidatura za tožilsko mesto sicer poteka tako, da se kandidati prijavijo na prosta mesta na razpisu. Po preverjanju prijav postopke prevzame Državnotožilski svet, ki nato na določeno mesto predlaga najprimernejšega kandidata. Končno odločitev nato sprejme vlada.