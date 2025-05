Najnovejši dosežek novinarstva Roberta Goloba na Siol.net

Piše: Spletni časopis

Po tem, ko smo zadnje dni v medijih prebirali za vlado neprijetne podatke o padcu BDP, ki je bil pri nas celo najvišji v EU, smo lahko zaznali nov dosežek vladne propagande.

Na Siol.net se je pojavil takšen članek:

Vsak, ki malo pozna medije, takoj ve, da gre za propagandno objavo, ki bi morali biti označena kot plačana iz vlade. Zaradi priznanja Palestine se, denimo, boniteta držav zanesljivo ni niti malo popravila. Pa članek ni označen kot plačana propaganda. A ni težko ugotoviti, da gre točno za to. Najnovejša novinarka državnega Siol.net, ki je članek podpisala kot novinarka, je namreč gospa, ki je še nedavno skrbela za “strateško komuniciranje” na ministrstvu za obrambo, iz katerega sta na Siol.net ravno priletela tudi Roland Žel in Damir Črnčec.

Mateja Trunk Hrvatin

Pred volitvami, ki se hitro bližajo, je Robert Golob številne svoje kadre prerazporedil iz vladnih funkcij v gospodarstvo in medije, da bi tam delali kampanjo zanj. Obveščevalca Črnčeca, ki ga del medijev opisuje kot “vohunčka Murija”, so iz obrambnega ministrstva prestavili za svetovalca uprave Slovenskega državnega holdinga (SDH), sicer tudi lastnika Telekoma. Rolanda Žela, tudi iz obrambnega ministrstva, pa so letos skoraj hkrati “vrnili” za direktorja TSMedie, ki na državnem Telekomu izdaja Siol.net. Vrh SDH in Telekoma si je Golob na začetku mandata podredil s politično čistko.

Ena prvih potez Žela je bila ob predčasni menjavi odgovornega urednika Mihaela Šuštaršiča, ki ga je pripeljala že bivša generalna sekretarka Svobode Vesna Vuković, da je odpovedal sodelovanje sijajnemu ekonomistu in nekdanjemu finančnemu ministru Janezu Šušteršiču, ki je kolumne pisal še iz časov, ko sem bil sam odgovorni urednik tega portala. Za kolumnista pa je Žel najel, uganili ste, Črnčeca. Ta je okrepil mnenjski del državnega Siol.net, kjer so za komentatorko iz vlade že prej angažirali politično aktivistko Levice Niko Kovač.

Zdaj je udarila še najnovejša novinarka in sicer strateška komunikatorka MORS Mateja Trunk Hrvatin.

Povsem neodvisno novinarstvo državnega Telekoma Roberta Goloba.