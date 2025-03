Nagrada za lažnive novice upokojencem in vodenje s slabim vzgledom

Piše: Spletni časopis

Čeprav je očitno in namerno širila neresnice o pokojninah in se ni bila pripravljena popraviti in opravičiti za to, bo vladna koalicija danes precej zanesljivo podprla takšno ravnanje Nataše Sukič (Levica), ki je skupaj s premierom Robertom Golobom in še vrsto vladnih politikov podtikala znižanje pokojnin leta 2012 vladi Janeza Janše.

Janševa vlada takrat odmere pokojnin ni nič znižala, zgodilo se je točno obratno: ustavila je padanje, ki je bilo uzakonjeno v času leve vlade Antona Ropa (takrat LDS, pozneje SD). Če tega takrat ne bi storili, spremembo pokojninskega zakona so podprle vse stranke, bi bile pokojnine upokojencev danes krepko nižje: za več kot sto evro nižje in še veliko več (pri višjih pokojninah).

Redko ji spodrsne tako zelo kot Grgurovičevi

Glasovanje ali odstaviti Sukičevo kot podpredsednico državnega zbora bo tajno. Pred glasovanjem pa bo verjetno še pestro, Sukičeva velja za sposobno propagandistko sedanje vlade. In vladajoči bodo zanesljivo na vse načine poskušali udariti po opoziciji, da bi preusmerili pozornost od lastnih ravnanj. Upokojencem po novem nalagajo plačevanje prispevkov in s tem spet nižajo pokojnine.

Sukičeva tudi, ko zastopa precej radikalne ideje Levice, redko zaide v tako dramatična pretiravanja, da je le še komično in celo že škodljivo, po čemer slovi, denimo, poslanka Svobode Lena Grgurovič, ob kateri se pogosto prikrito križajo celo bolj pametni vladajoči politiki.

Laži o krepkem znižanju odmerne osnove z reformo leta 2012, od takrat se pokojnine odmerjajo od bruto in ne več neto plač, so številni politiki vladne koalicije širili namerno, da bi diskreditirali SDS. V medijskem prostoru so s propagandno, ki temelji na lažnivih podtikanjih, običajno uspešni in naplahtajo pomemben del javnosti, ker mediji trditev vladajočih praviloma ne preverjajo in javnosti ne opozorijo na neresnice in lažne novice, ki prihajajo iz vladnih logov. Tudi, ko vedo, da ni res.

Tudi tokrat bo v celoti verjetno učinek širjenja lažnivih novic za vladajoče bolj pozitiven kot negativen.

Zaradi enakega širjenja lažnivih novic bo v parlamentu še razprava o premieru Robertu Golobu

Pa še vodenje s slabim vzgledom Klakočar Zupančičeve

Med posledicami postopkov za odstavitev Goloba in Sukičeve, ki jih je zaradi namernega širjenja neresnic sprožila SDS, pa je včeraj bilo, da se je ponovno še nekoliko osramotila predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič. Med poslanskimi vprašanji premieru o gradnji stanovanj Andreja Poglajna (SDS) in o dostopu do zdravstvenih storitev Iva Dimic (NSi) sta že spet premieru na pomoč priskočili dve vladni poslanki, kot da sam ni sposoben odgovoriti opozicijskima poslancem. S proceduralnimi protesti mu je najprej na pomoč priskočili Sukičeva, ki je zahtevala opravičilo Poglajna slovenski javnosti, ker je opozoril, da so premierovi načrti o skorajšnjem začetku gradnje nekaj tisoč stanovanj slabši od že veljavne strategije države, po kateri bi jih morali do leta 2025 pet tisoč že zgraditi. Pozneje pa je še Tamara Kozlovič (Svoboda) Ivi Dimic (NSi) očitala, da eklatantno laže, ko govori o vladnih napadih na zdravnike.

Obe vladni poslanki sta opozicijskima poslancema ugovarjali namesto premiera, kot da bi bil ta sam nesposoben odgovoriti poslancema, ki celo ne sodita med najbolj neprijetne. Ni pa bilo včeraj podobnih živčnih reakcij vladnih poslank v imenu premiera na vprašanji Anžeta Logarja (nepovezani) in Mateja T. Vatovca (Levica).

Klakočar Zupančičeva se je odzvala z opozorilom, da sta obe poslanki zlorabili besedo za proceduro za vsebinsko prerekanje (ni pa tega onemogočila) in dodala opozorilo: “Bi prosila, no, da smo malenkost bolj, ne vem, pazljivi, ko govorimo in morda tudi pri tem, kdo, kdaj in komu laže, da se ne bo izkazalo, da se je ravno tisti, ki najbolj vpije, da nekdo laže, potem pa res zlagal. Tako da, dajmo, prosim, biti spoštljivi, navajajmo dejstva.”

A ta intervenca je bila precej smešna, ker se je Klakočar Zupančičeva sama prejšnji teden na postopke SDS proti Sukičevi in Golobu odzvala tako: “Mislim, da je poslanska skupina SDS v tem mandatu zagotovo zmagovalec pri podajanju laži, zavajanj in manipulacij javnosti, tako da bi svetovala, naj zelo temeljito pomete pred svojim pragom.”

Nasvetov, ki jih daje drugim, se sama ne drži. Vodi s slabim osebnim vzgledom.