Na RTVS dan po volitvah razrešili urednika Tarče Boštjana Kogovška, na njegovem mestu zdaj Erika Žnidaršič

Piše: Domen Mezeg (Nova24TV.si)

Na družbenih omrežjih je zaokrožila informacija, da je takoj naslednji dan po nedeljskih parlamentarnih volitvah vodstvo depolitizirane RTV razrešilo urednika oddaje Tarča na RTV Slovenija Boštjana Kogovška in na njegovo mesto postavilo Eriko Žnidaršič. Na vodstvo RTV smo naslovili vprašanje, zakaj javnost o tem ni bila uradno obveščena.

Voditeljica Tarče na depolitizirani RTV Slovenija Erika Žnidaršič je očitno znova upognila hrbtenico. RTV-novinar Žan Dolajš je javnost kar po partizansko prek družbenih omrežij obvestil, da je bil dan po volitvah razrešen urednik oddaje Tarča Boštjan Kogovšek.

Spomnimo, da je bila Tarča zaradi razkrivanja neprijetnih informacij o odhajajoči vladi že dlje časa trn v peti Robertu Golobu in njegovi tovarišiji. Zatem pa je odpadla zadnja zadnja oddaja – tik pred začetkom predvolilnih soočenj.

Neuradni razlog naj bi bilo načrtovano razkritje kadrovanja Tine Gaber Golob na kmetijskem ministrstvu. Zadnja informacija o zamenjavi urednika zato po svoje ni presenečenje. Golob je znan po maščevalnosti.

Vse od nastopa odhajajoče vlade leta 2022 so znani politični pritiski na javni medij (in tudi na zasebne, do vlade kritične medije, medtem ko se uslužni mediji, denimo Odlazkovi, odlično mastijo), kar je pred časom med drugim rezultiralo v ukinitvi oddaje Panorama in “eliminaciji” njenih novinarjev (tukaj).

Golob želi utišati do vlade kritične posameznike

Spomnimo še, kako je vlada prek depolitizirane policije skušala utišati tudi spletnega vplivneža Aleksandra Repića (Nepridiprava), med drugim s sporno aretacijo na Letališču Jožeta Pučnika, ko se je vračal v Slovenijo, in kako je s hišno preiskavo zasegla njegove elektronske naprave (tukaj). Golobovi skušajo utišati vse, ki imajo vpliv na javno mnenje, in ki so do vlade kritični.