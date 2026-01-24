Na Nova24TV veliko soočenje med Janšo in Golobom?

Piše: Nova24tv.si

Nova24TV pripravlja soočenje predsednikov dveh najmočnejših političnih strank – Janeza Janše in Roberta Goloba. Janša je udeležbo že potrdil, si bo Golob upal v studio s prvakom opozicije?

Predsednik SDS Janez Janša in vodja Gibanja Svoboda Robert Golob sta najresnejša tekmeca za novega predsednika vlade po volitvah v Državni zbor 22. marca.

Soočenje programov na tem nivoju bo ljudem omogočilo, da se lažje odločijo, komu dati svoj glas.

Janša je udeležbo že potrdil, medtem ko se Golob še ni odzval. Spomnimo, da je bil Golob kot nekdanji predsednik uprave Gen-I že v studiu Nova24TV.

Datum in uro soočenja bomo sporočili naknadno.