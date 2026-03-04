Na ljubljansko letališče prihajata letali tako iz Muškata kot Abu Dabija, slednje pripada “kraljevskemu razredu” – Golob že v “nizkem štartu” za piar posnetke ter instagram!

Piše: Gašper Blažič

Kot kaže, na ljubljansko letališče drevi prihajata vsaj dve letali s slovenskimi potniki, ki so bili zadnje dni nastanjeni v arabskih državah v okolici Irana.

Polet iz Muškata v Omanu – o njem smo že poročali – naj bi se zaključil okoli 22.20, medtem ko naj bi letalo iz Abu Dabija prišlo ob 21.55. Slednje naj bi pripadalo družbi Royal Jet, letalo naj bi veljalo za luksuzno in naj bi prevažalo samo izbrance. Ta model letala (Boeing 737-7AK(BBJ)) namreč sprejme le od 19 do največ 68 ljudi. Na Flight Radar tega poleta ni mogoče spremljati, vsaj ne z oznakami, od kod je in kam je namenjeno.

Preostale iz vrst “plebejcev” so “pošibali” z avtobusi v Oman, od koder bi morali oditi že sinoči, vendar letalo ni dobilo dovoljenja za pristanek. Sicer bi bili na ljubljanskem letališču že danes zgodaj zjutraj.

No, #prvorazredni že letijo iz Arabskih Emiratov. Z luksuznimi mašinami celo. Plebs gre pa čez puščavo v Oman. pic.twitter.com/SiIdBi6Rj2 — brutusReloaded (@brutus91101394) March 4, 2026

STA poroča, da prihajata ponoči še dve letali iz Dubaja. Drugo letalo za evakuacijo slovenskih državljanov, ki so zaradi vojne obtičali na Bližnjem vzhodu, je drevi po krajevnem času vzletelo iz Dubaja, so sporočili vladni viri. Na krovu letala družbe FlyDubai je 144 potnikov. Še eno letalo iste družbe in z enakim številom Slovencev na krovu bo iz Dubaja proti Sloveniji predvidoma krenilo pozno zvečer po krajevnem času.

Kot trdijo naši viri, naj bi bilo letalo iz Abu Dabija luksuzno. Ni pa jasno, ali je morda na njem celo premier Robert Golob. V ponedeljek je Golob sporočil, da je na bolniški in je odpovedal vse obveznosti. Nekateri namigujejo, da naj bi v spremstvu Tine Gaber Golob “šel reševat Slovence” z letalom.

No, to je seveda bolj ali manj špekulacija. Miran Videtič je namignil, da gre verjetno za košarkarsko ekipo, pri kateri igra tudi Klemen Prepelič, v nedeljo naj bi igrala tekmo v Ljubljani.

V Dubaju naj bi nastal kaos, ker naj bi se na eno od letal vkrcali tisti, ki niso dobili poziva. Čakali naj bi tudi veleposlanico (Natalia Al Mansour), ki pa je nato ni bilo.

No, po vsej verjetnosti želijo vladajoči prvo letalo čim prej spraviti v Slovenijo, da premier Golob ne bi čakal do pozne noči. Je pa, kot pravijo viri, premier v “nizkem štartu”, saj naj bi prve slovenske potnike kar na letališču sprejel on osebno. In se seveda fotografiral in snemal z njimi. Vendar pa potniki verjetno ne bodo veseli njegovega obiska.

Kaj se bo dogajalo, vas bomo seveda še obveščali.

Portal tportal.hr pa je poročal, da je letalo iz Muškata še na območju Omana prestregel dron ameriške mornarice, kar je povzročilo dodatno zamudo. Sicer bi letalo prišlo na ljubljansko letališče ob 21h. Incident se je zgodil okoli 12.40. Gre za dron Northrop Grumman MQ-4C Triton, iz ameriške vojaške baze Sigonella v Italiji, napoten naj bi bil v Iran. Gre za dron, ki deluje na velikih višinah in je namenjen za dolga potovanja. Njegova vloga je obveščevalna, nadzorna, izvidniška ter za preiskavo ciljev. Leti s hitrostjo 610 km/h ter na višini 17 tisoč metrov. V zraku lahko ostane več kot 30 ur, poroča portal.

Omenjeni portal še poroča, da je letalo nato pristalo v Akabi na jugu Jordanije, vendar naj bi bil pristanek zasilen. Prvotno je bil vmesni pristanek planiran v Šarm-el-Šejku (Egipt).