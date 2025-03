Na inšpekciji se izogibajo odgovoru, ali gre pri dojenju psa za mučenje živali

Piše: Moja Dolenjska

V trimesečnem projektu K-9_topologija Maje Smrekar, za katerega je prejela celo Prešernovo nagrado, so nastopale številne živali. Med drugim psička, ki jo je dojila, in pes, s spermo katerega se je skušala oploditi. Pa tudi volkovi. Zato nas je zanimalo, ali je veterinarska inšpekcija v zvezi s tem prejela kakšno prijavo in če jo je, kaj je ugotovila, oz. če je ni prejela, kaj na inšpekciji menijo o tovrstnem ravnanju z živalmi.

No, na inšpekciji Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin so se konkretnemu odgovoru oz. opredeljevanju, ali gre v konkretnem primeru za mučenje živali, izognili.

Kot so zapisali, inšpekcija v zvezi z navedenim projektom ni prejela prijav. Kot sicer navajajo, se “pri projektih, kjer živali sodelujejo v umetniških inštalacijah ali drugih podobnih aktivnostih, presoja predvsem, ali je ravnanje z njimi skladno z zakonom o zaščiti živali in ali jim je zagotovljena dobrobit”.

“Živali je dovoljeno uporabljati na javnem zbiranju ali snemanju le, če jim je prihranjeno nepotrebno trpljenje in ne gre za prepovedana ravnanja, ki jih določa zakon, ter jim je zagotovljena oskrba v skladu z etološkimi potrebami glede na vrsto živali. Če je pričakovati, da bo zaradi dejavnosti iz prejšnjega odstavka ogrožena dobrobit živali (npr. napor, dolgotrajnost, izčrpanost), mora organizator zagotoviti prisotnost veterinarja in upoštevati njegova strokovna navodila,” so zapisali.