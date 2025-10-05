Na Čeških parlamentarnih volitvah slavijo zmago konservativci

Piše: A. S.

Na parlamentarnih volitvah na Češkem je zmago slavila desnosredinska ANO, stranka bivšega premierja Andreja Babiša.

Gibanje ANO je osvojilo približno 34,5 odstotka glasov in s tem okoli 80 sedežev v 200-članskem parlamentu, kar pomeni najmočnejši posamični rezultat med vsemi strankami. S tem se končuje obdobje vladavine liberalne koalicije SPOLU, STAN in Piratov, ki v zadnjih letih ni uspela prepričati volivcev s konkretnimi rešitvami za inflacijo, energijsko draginjo in gospodarsko stagnacijo. Volilna udeležba, ki je dosegla skoraj 69 odstotkov, velja za eno najvišjih v zadnjih desetletjih.

gibanje ANO sicer ni osvojilo absolutne večine, kar pomeni, da bodo nujna pogajanja s strankami, kot sta SPD in Motoristi (AUTO). Kljub temu se prihajajoči vladi odpira priložnost, izvede dolgo pričakovane reforme. Babiš je že v kampanji napovedal znižanje davkov, povečanje plač ter poenostavitev birokratskih postopkov, kar bi lahko spodbudilo gospodarstvo in privabilo nove tuje investicije.

Analitiki poudarjajo, da rezultat volitev pomeni konec dolgotrajne politične negotovosti in razdrobljenosti. Po letih kompromisnih koalicij se Češka vrača k jasnejšemu političnemu vodstvu. Hkrati visoka volilna udeležba potrjuje, da se je volilno telo ponovno aktiviralo, kar krepi demokratično legitimnost nove vlade.

Čeprav bodo izzivi neizogibni – od manjšinske vladavine do pritiska Evropske unije glede energetskih in migracijskih politik – konservativna zmaga ponuja tudi možnost za bolj uravnotežen evropski dialog. Babiš je večkrat poudaril, da Češka ostaja zavezana članstvu v EU in Natu, a si želi več prostora za lastne rešitve in večjo zaščito nacionalnih interesov. Če bo novi vladi uspelo združiti gospodarsko rast z odgovornim upravljanjem in odprtim dialogom, bi lahko država v prihodnjih letih postala zgled za stabilno in učinkovito srednjeevropsko politiko.

Andrej Babiš je prav tako tesno povezan s politično skupino Patrioti za Evropo (Patriots for Europe) v Evropskem parlamentu. Njegova stranka ANO je ena izmed ustanovnih članic te frakcije, ki združuje 84 poslancev iz najmanj dvanajstih držav. Babiš je v javnih nastopih izrazil, da je sodelovanje v tej skupini strateška pot, da ANO uresniči svoj program za suverenost članic EU, strožjo politiko glede migracij in revizijo Zelenega dogovora. Skupina Patrioti za Evropo je postala tretja največja politična frakcija, kar ji daje pomemben vpliv v evropskem političnem prostoru Babiš je tudi dejal, da nova skupina ne bo mogla biti ignorirana in da želi, da ima glas ANO v EU večjo težo.