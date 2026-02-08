Na Celjskem velik porast smrtnih žrtev prometnih nesreč – tudi zaradi droge. Vlada pa bi legalizirala »travo«!

V prometnih nesrečah na območju Policijske uprave Celje lani umrlo 28 ljudi, leto prej le pet – zelo velik porast voznikov pod vplivom alkohola in drog, vlada pa bi kljub temu legalizirala »travo«!

Piše: G. B.

Na območju Policijske uprave Celje je lani v prometnih nesrečah umrlo 28 ljudi, leto prej pet, poroča STA. Med najpogostejšimi vzroki za prometne nesreče policija navaja nepravilno stran in smer vožnje, ki je pogosto pogojena tudi z uporabo mobilnega telefona med vožnjo, navigacijo in podobno. Policija načrtuje nadaljnje nadzore in preventivne aktivnosti.

Ob tem opozarjajo tudi na občuten porast števila voznikov pod vplivom alkohola in drog, zlasti tistih, ki so udeleženi v prometnih nesrečah. Kar je, mimogrede, tudi povezano s trendi, ki jih sedanja vlada uvaja v družbi. Spomnimo na predlog zakona o marihuani za osebno rabo, kar bi še povečalo število »zapohanih« za volanom. Kar bo nedvomno še bolj katastrofalno vplivalo na prometno varnost. Omenjeni predlog zakona sicer ni bil uvrščen na zadnjo redno sejo DZ v tem mandatu, a očitno Levica in Svoboda računata, da bo zakon še pred volitvami sprejet.

Sicer pa samo primer porasta smrtnih žrtev na območju PU Celje kaže na skrb vzbujajoče trende. Prometna varnost na območju Policijske uprave (PU) Celje se je lani v primerjavi z letom 2024 poslabšala. Lani so policisti na območju PU Celje, kamor spada tudi Koroška, obravnavali 24 prometnih nesreč, v katerih je umrlo 28 ljudi, v letu 2024 pa pet smrtnih prometnih nesreč. V številke so zajete tudi smrtne prometne nesreče na Koroškem, kjer so se tako lani kot leto prej zgodile tri takšne prometne nesreče. Število smrtnih žrtev je torej poraslo s faktorjem več kot 5.

Najpogostejši vzroki prometnih nesreč so poleg nepravilne strani in smeri vožnje še neprilagojena hitrost, neupoštevanje pravil o prednosti in nepravilni premik z vozilom, skoraj desetina povzročiteljev prometnih nesreč je v zadnjih dveh letih vozila pod vplivom alkohola, so za STA pojasnili na PU Celje.

Zadnji dve leti zaznavajo tudi porast prometnih nesreč s hudimi telesnimi poškodbami. V njih so pogosto kot edini udeleženi kolesarji in vozniki električnih koles, električnih skirojev, lahkih motornih vozil, ki lahko vozijo s hitrostjo do 25 kilometrov na uro, in vozniki motornih koles.

Pri voznikih električnih skirojev izstopajo odrasli vozniki, ki so bili v času nesreče v večini primerov pod vplivom alkohola in prepovedanih drog, ter otroci in mladostniki, ki ne poznajo dovolj cestno-prometnih predpisov in imajo premalo izkušenj v javnem cestnem prometu.

»Tako eni kot drugi med vožnjo običajno niso uporabljali zaščitne čelade, ki je za mlajše od 18 let obvezna, za ostale pa priporočljiva. Ne upoštevajo pravilne strani in smeri vožnje v javnem cestnem prometu, ne uporabljajo ustreznih površin – kolesarske steze, kolesarske pasove, lahko vozijo ob desnem robu vozišča znotraj naselja, če ni kolesarske steze – in vozijo z neprimerno hitrostjo, torej več kot 25 kilometrov na uro, kolikor je predpisano oziroma dovoljeno za e-skiro,« so stanje opisali na PU Celje. Pogosto električni skiroji tudi niso tehnično brezhibni. Velikokrat namreč nimajo delujočih zavor in niso osvetljeni.

V letu 2024 je bilo na območju PU Celje 9,37 odstotka povzročiteljev prometnih nesreč pod vplivom alkohola, lani je bilo takšnih 9,34 odstotka. Pri tem izstopa starostna skupina med 33 in 53 let, ugotavljajo na PU Celje.

Tamkajšnji policisti v zadnjih letih zaznavajo tudi veliko voznikov, ki vozijo pod vplivom prepovedanih drog in psihoaktivnih zdravil, zato izvajajo poostrene nadzore s poudarkom na preverjanju psihofizičnega stanja voznikov, in sicer tako glede prisotnosti alkohola kot tudi prepovedanih drog in psihoaktivnih snovi.

Na PU Celje napovedujejo, da bodo tudi v prihodnje izvajali poostrene in dosledne nadzore v prometu, pri čemer si med drugim pomagajo tudi s civilnimi opazovalci in helikopterjem. V prizadevanjih za izboljšanje prometne varnosti pa nadaljujejo tudi s preventivnimi aktivnostmi, pri katerih sodelujejo tudi z drugimi službami.

Eden takšnih dogodkov bo v sredo na območju gasilskega doma v Radljah ob Dravi, kjer bo posvet za strokovno javnost, hkrati med 10. in 13. uro pripravljajo spremljajoče aktivnosti za širšo javnost. Policisti bodo tako zainteresiranim predstavili svoj poklic, opremo in mobilno policijsko postajo, potekala bo predstavitev merjenja hitrosti električnih skirojev, reševalci bodo prikazali pravilno uporabo defibrilatorja, na dogodku pa bodo sodelovali tudi gasilci, predstavniki centra varne vožnje in avtošol.