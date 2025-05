Moralna inflacija časopisa Delo: Namesto izidov referenduma na naslovnici objavili prispevek o hamburgerjih

Piše: Moja Dolenjska

Dnevni časopis Delo, ki se je nekoč ponašal s sloganom Samostojen časopis za samostojno Slovenijo, zdaj pa je že dolgo časa v lasti tajkuna levice Stojana Petriča, si je po razglasitvi nedeljskih izidov referenduma privoščil sila nenavadno neprofesionalnost.

Namesto, da bi izide referenduma tako kot vsi resni časopisi uvrstil na naslovno stran, jih je povsem zamolčal, namesto njih pa na naslovni strani kot glavno novico objavil, ja, prav ste prebrali, novico o hamburgerjih in amerikanizaciji naše prehrane. Ti so očitno bolj pomembni kot osrednja politična tema zadnjega meseca dni.

Novico o referendumu so novinarji dela umestili šele na drugo stran, pri tem pa o rezultatih referenduma sploh niso poročali. Iz prispevka je razvidno, da je bil narejen nekje malo po 16. uri, nato pa so na Delu redakcijo očitno zaključili in sploh niso spremljali rezultatov referenduma. Kar samo zgovorno priča o tem, kako nizko je padla kakovost omenjenega časopisa v zadnjih letih.

Povsem drugače pa je denimo Delo poročalo leta 2021, ko je politična levica dobila referendum o zakonu o vodah. Takrat je Delo novico o tem na veliko objavilo na prvi strani, skoraj čez polovico strani.

Zato seveda ne preseneča, da Delu, ki je bil nekoč alfa in omega med dnevnimi časopisi v državi, naklada v zadnjih letih strmo pada. Trenutno naj bi Delo dnevno prodali le še v 15.000 izvodih, kar je že na meji rentabilnosti izhajanja.

Še leta 2003 je bila po podatkih Revidiranih prodanih naklad (RPN) povprečna dnevna prodana naklada Dela okoli 90.000. Do leta 2011 se je ta številka prepolovila, leta 2023 pa je znašala le še 16.000 izvodov.