Miro Petek: “To je seveda škandal. Nov dokaz o notoričnem lažnivcu.”

Piše: Celjski glasnik

Ob drugi obletnici katastrofalnih poplav, ki so leta 2023 prizadele Slovenijo, so predstavniki vlade začutili, da je čas za lastne hvalospeve ter pričetek volilne kampanje.

Tako lahko denimo spremljamo infrastrukturno ministrico, ki se hvali z domnevno uspešno sanacijo, prav tako pa predsednika vlade, ki se hvali z obiski prizadetih družin ter radodarnostjo njegove vlade.

To je seveda škandal. Nov dokaz o notoričnem lažnivcu. Od medijev in novinarjev pričakujemo, da raziščejo:

➡️katero družino je obiskal na Prevaljah;

➡️kje so posnetki od obiska;

➡️se je pogovarjal z županom o poteku sanacije;

➡️je obiskal samo Prevalje ali še kak drug kraj.… https://t.co/W0YwVZVtIN — miro petek (@miro5ek) August 1, 2025

V luči samopromocije je tako posnel kratek video, v katerem se hvali o svojem obisku Prevalj in v poplavah prizadete družine. Prav tako se hvali kako je zadovoljen s tem, da je šel vladni denar v prave roke in kako skrbijo za svetlo prihodnost državljanov. Pri tem pa nekdanji novinar Miro Petek opozarja, da gre pri predsedniku vlade zgolj za medijsko promocijo, ki je v realnosti na zelo krhkih tleh.

“To je seveda škandal. Nov dokaz o notoričnem lažnivcu. Od medijev in novinarjev pričakujemo, da raziščejo: katero družino je obiskal na Prevaljah; kje so posnetki od obiska; se je pogovarjal z županom o poteku sanacije; je obiskal samo Prevalje ali še kak drug kraj. In ko bodo ugotovili, da je vse laž in manipulacija, naj se novinarji vprašajo, koliko hiš od napovedanih 100 na mesec že stoji,” poziva Miro Petek.