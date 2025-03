Miran Videtič: Z antijanša zavezo Prebilič dobil garancijo o podpori, s tem pa bodo poskrbeli, da se določen odstotek glasov “vrhunskemu menedžerju” prelije v Kočevje

Piše: Celjski glasnik

Ko je pred dnevi družbeno-politični delavec Dela napovedal, da bo globoka država pričela s ponujanjem “novega” obraza, s katerim lahko dobi naslednje volitve, so akterji takoj poskrbeli za realizacijo.

Nemudoma so aktivirali nikogar drugega kot Vladimirja Prebiliča, ki že nekaj časa velja za obraz na katerega stavijo, da bodo ljudje zopet kupili zgodbo o novem obrazu in mesiji, ki bi naj rešil Slovenijo. A vso zgodbo okoli ustvarjanja novega obraza je zelo lepo opisal Miran Videtič.

⬇️ Pri čemer lahko potrdim informacije iz prve roke, da nekateri znotraj @strankaSD celo premlevajo (forsirajo) idejo, da bi @VPrebilic bil kandidat SD za mandatarja. Skratka, ne Matjaž Han, sicer predsednik SD, ampak Prebilič. pic.twitter.com/eSKsTV7mbQ — BojanPožar (@BojanPozar) March 22, 2025

Kot navaja v svojem zapisu, je z antijanša zaobljubo pridobil garancijo o podpori s strani globoke države. S tem pa je poskrbel, da po mnenju Videtiča vse ostane v družini, le določen odstotek glasov, ki so na zadnjih volitvah glas namenili Urškinemu “vrhunskemu menedžerju”, se bo s tem prelilo v Kočevje.

Z napovedjo Prebiliča, da naj bi se vrnil v slovensko politiko, je globoka država poskrbela za navidezno rivalstvo oziroma boj za prvi obraz in sicer med Robertom Golobom in Vladimirjem Prebiličem. Zamagovalec bo po mnenju Mirana Videtiča dobil vse ugodnosti, ki jih trenutno uživa Golob, poraženec pa bo postal privesek, kot je to danes SD.