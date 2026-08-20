Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino ukinja to institucijo – bodo levičarji na “visokih obratih” tokrat zaradi ministra Rončevića?

Piše: Gašper Blažič

Kot kaže, je minister, pristojen za izobraževanje, sicer doktor socioloških znanosti Borut Rončević dregnil v še eno “sveto kravo”, potem ko je preklical razpis iz časa prejšnje vlade.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino je namreč na E-demokraciji objavilo predlog Zakona o prenehanju Akademije znanosti za trajnostni razvoj Slovenije, ki ureja začetek postopka likvidacije ter vprašanja, povezana z izvedbo njenega prenehanja.

Obstoj Akademije znanosti za trajnostni razvoj Slovenije kot posebnega samostojnega javnega zavoda ni več smiseln glede na institucionalne zmogljivosti, ki že obstajajo v raziskovalnem, visokošolskem, razvojnem in upravnem sistemu Republike Slovenije, so zapisali v sporočilu za javnost.

»Vsebinsko pomembnost tega področja je mogoče zagotavljati z vključevanjem več obstoječih institucij, interdisciplinarnim sodelovanjem, javnimi razpisi, ciljnimi raziskovalnimi programi, raziskovalnimi projekti, mednarodnimi partnerstvi in drugimi oblikami konkurenčnega financiranja. Zato obstoj posebnega javnega zavoda ni več potreben za uresničevanje javnega interesa na področju trajnostnega razvoja,« je ob tem poudaril minister za izobraževanje, znanost in mladino dr. Borut Rončević.

Pomemben vidik presoje za začetek postopka likvidacije je tudi racionalna, pregledna in sorazmerna poraba javnih sredstev. Predlog zakona ne pomeni zmanjšanja pomena trajnostnega razvoja v Republiki Sloveniji. Ta ostaja pomembno horizontalno področje javnih politik, znanstvenoraziskovalnega sistema, visokega šolstva, razvoja, inovacij, podnebnih in okoljskih politik, energetskega prehoda, regionalnega razvoja, družbene odpornosti in mednarodnega sodelovanja.

Skoraj zagotovo ta novost ne bo minila brez hrupa pri tistih, ki so gradili na zaposlitvah v javni upravi in sesanju javnega denarja.