Minister Matoz na vljudnostnem obisku sprejel izraelsko veleposlanico

Piše: C. R., STA

Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matoz je danes na vljudnostnem obisku sprejel veleposlanico Izraela v Sloveniji Ruth Cohen-Dar, pri čemer je odnose med državama označil za korektne, je sporočila vlada. Veleposlanica je ob tem z državnim sekretarjem Denisom Zobaričem govorila o možnostih nadaljnjega sodelovanja.

Po navedbah vlade bo današnje srečanje “dodatno utrdilo medsebojno sodelovanje predvsem na področju notranje in kibernetske varnosti ter digitalizacije”.

“Slovenija namreč gradi močno okolje, podprto z umetno inteligenco, ki združuje vlado, gospodarstvo, zagonska podjetja in raziskovalne ustanove,” so sporočili in dodali, da je cilj Slovenije “uvedba umetne inteligence v praktične rešitve, ki bodo izboljšale produktivnost, javne storitve in konkurenčnost”.

Minister Franci Matoz in državni sekretar Denis Zobarič sta na vljudnostnem obisku sprejela veleposlanico Izraela Ruth Cohen Dar. 🔗 https://t.co/lsJZewD6nr pic.twitter.com/2YDVG1E9Lf — Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo (@mnz_gov_si) July 2, 2026

Cohen-Dar je zato z državnim sekretarjem govorila o možnostih sodelovanja, izmenjavi izkušenj in znanja med Slovenijo in Izraelom na tem področju, pa tudi na področju kibernetske odpornosti, javnega reda in varovanja kritične infrastrukture. Pozornost sta namenila tudi policijskemu sodelovanju, pri čemer je veleposlanica pohvalila delo slovenske policije pri varovanju, še piše v sporočilu za javnost.

V torek je izraelsko veleposlanico sprejel predsednik državnega zbora Zoran Stevanović. Medtem se je pred poslopjem DZ zbrala skupina propalestinskih protestnikov, ki je obsodila izraelske zločine nad Palestinci v Gazi in na zasedenem Zahodnem bregu.

Do obiska veleposlanice v DZ in njenega srečanja z Matozom prihaja po tem, ko je v začetku junija izraelski zunanji minister Gideon Sar sporočil, da bo Izrael prvič odprl veleposlaništvo v Ljubljani. Cohen-Dar, ki je veleposlanica v Sloveniji od julija lani, je bila doslej namreč nerezidenčna veleposlanica.

Pred tem je v minuli petek objavljenem intervjuju za izraelski časnik Israel Hayom premier Janez Janša napovedal zamrznitev priznanja Palestine in selitev slovenskega veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem.