(MIGRANTSKO NASILJE – DOKUMENTI) Policija zamolčala, kaj sta v Ljubljani v resnici naredila posiljevalca iz Maroka

Piše: Peter Jančič (Spletni časopis)

Migrant iz Maroka je poskusil posiliti žensko v Ljubljani, drug pa je pri tem pomagal, so mi potrdili iz policije, ko sem 1. novembra 2023 preverjal neuradne informacije o ponovnem posilstvu v Ljubljani.

Posilstva policija v dnevnih obvestilih medijem sistematično prikriva. Odgovorijo pa na vprašanja, če novinarji neuradno izvemo. A kot zdaj pokaže sodba, nam iz policije tudi v odgovorih, če neuradno že sami izvemo, prikrivajo podatke in nepošteno obveščajo javnost. Sodba, ki sem jo pridobil, kaže, da je policija leta 2023 ustvarjala napačen vtis o dogodku. V odgovoru niso omenjali, da bi se posilstvo dejansko zgodilo, govorili so le o kaznivem dejanju zoper spolno nedotakljivost z zadrževanjem ženske na tleh in o begu, čeprav so na policiji vedeli, da se je zgodilo veliko več. To dokazuje pričanje policistov Danijela in Lovra, ki je v sodbi povzeto tako:

Dogodek so v odgovoru na moje novinarsko vprašanje novembra 2023 iz policije “priznali” tako: “Danes, nekaj po 7. uri, smo bili obveščeni o sumu storitve kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, kjer je na območju Tabora v Ljubljani neznana oseba na eni izmed zelenic na tleh zadrževala žensko, osumljenec pa je nato v družbi s še eno osebo zbežal s kraja. Na kraj je bilo napotenih več patrulj, policisti pa so takoj pričeli z intenzivnim zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dogodka in aktivnostmi za prijetje osumljenca. Na podlagi podanega opisa so v bližini prijeli 26 letnega državljana Maroka, ki mu je bila zaradi suma storitve kaznivega dejanja iz poglavja zoper spolno nedotakljivost odvzeta prostost. Prav tako je bila odvzeta prostost 23 letnemu državljanu Maroka, ki se ga sumi pomoči pri dejanju. Podrobnosti o kaznivem dejanju zaradi preprečitve ponovne viktimizacije žrtve in interesa preiskave, ki še intenzivno poteka, ne moremo pojasnjevati. O vseh okoliščinah in ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.”

Iz policije sem po posilstvu, o katerem zdaj govori sodba, poskušal izvedeti, kdo je odredil, da morajo prikrivati posilstva v dnevnih obvestilih javnosti.

Namestnik direktorja policije Igor Ciperle je prikrivanje podatkov o posilstvih pri obveščanju javnosti poslancem takrat pojasnil s tem: “Čisto preprosto, zaradi sekundarne viktimizacije, zaradi občutljivosti postopkov, zaradi tega, ker se lahko žrtve diskriminirane in kar je tudi pomembno, v kolikor bi bile žrtve pred dejstvo postavljene, da bi lahko bil posamezen primer kaznivega dejanja obravnavan v javnosti, bi se pojavilo vprašanje, ali bi žrtev takšno kaznivo dejanje prijavila ali ne. Naša naloga je, da zaščitimo žrtve, da preprečujemo kazniva dejanja. Temu ustrezno se odzivamo in preiskujemo ta kazniva dejanja in storilce izročamo ustreznim organom.” Ker se z razlago, da morajo javnosti povsem prikrivati, da so se zgodila posilstva, da bi zaščitili posiljene, nisem strinjal, ker imen posiljenih nihče ne zahteva in jih tako ali tako prikrivajo, sem zahteval pojasnila, kdo in s kakšno razlago je o tem sistematičnem prikrivanju javnosti odločil. Tudi po sporih pred informacijsko pooblaščenko mi ni uspelo dobiti odgovora. Sem pa iz policije prejel daljše pojasnilo, iz katerega je razvidno vsaj, da je bila odločitev sprejeta leta 2015 in da imajo sistem za prikrivanje podatkov javnosti, da pa javnost nima pravice vedeti, kaj vse prikrivajo s tem sistemom, ker bi škodovalo, če bi ljudje vedeli. V odgovoru pa so zapisali, da javnosti v dnevnih obvestilih podatke ljudem prikrivajo tudi, da bi preprečevali širjenje sovraštva in nestrpnosti. Tako:

Več o tem lahko preberete v članku Zaupno je, kdo in zakaj je odločil, da nam mora policija prikrivati posilstva in kriminal migrantov. Podrobnost, da s prikrivanjem javnosti preprečujejo sovražni govor in nestrpnost, je zanimiva, ker vladne stranke z novim medijskim zakon ravno poskušajo uzakoniti drakonske kazni za medije in novinarje, pri katerih bi vladni inšpektorji ugotovili, da širijo sovraštvo, nasilje ali nestrpnost. Če povemo naravnost: s strašenjem z visokimi denarnimi kaznimi poskušajo preprečiti, da bi mediji pošteno poročali, kaj se dogaja, če jim uspe izvedeti mimo policije, ki prikriva dogajanje. Denimo o posilstvih sredi Ljubljane. Ali o nasilju Romov na vaški veselici, o čemer smo poročali zadnje dni.

O sodnem razpletu posilstva v Ljubljani so konec lanskega leta mediji že poročali in sicer, da je ljubljansko okrožno sodišče za posilstvo na sedem let zapora in pet let mladoletniškega zapora ter kasnejši izgon iz države obsodilo dva državljana Maroka. A takrat sodba po obravnavah, ki niso bile javne, še ni bila pravnomočna in v medijih vsebina ni bila objavljena. In zaradi tega točnosti in poštenosti obveščanja javnosti iz policije še ni bilo mogoče preveriti. Zdaj je sodba dostopna.

Posilstva Tine je senat, ki ga je vodila Polona Herman, članici pa sta bili še Jožica Kovačič in Simona Kovač obsodila Tahirja Tarzo in Ayouba Blekiera. Izrek sodbe, v katerem je zaradi varovanja zasebnosti osebne podatke prikrilo že sodišče, sam pa sem dodatno prikril še priimek posiljene, je takšen:

Za takšno sodbo se je sodišče odločilo, ker je verjelo izpovedi posiljene in prič, ni pa verjelo zagovorom obeh obsojenih. Priimke prič sem podobno kot posiljene v sodbi prikril, ker niso bistveni: