Mentalna in moralna beda premierja Goloba: namesto da bi se sinoči soočil z Janšo na Planet TV, ga je rajši šel “špecat” v Bruselj

Piše: Gašper Blažič, Nova24tv.si, C. R.

Kdor je mislil, da bo sinoči dočakal novo soočenje “ena na ena” med Robertom Golobom in Janezom Janšo, je čakal zaman. V studiu se je prikazal samo Janša, Goloba ni bilo. Štiri ure pred dogodkom je odpovedal vse volilne aktivnosti, bojda zaradi potovanja v Bruselj, je pa pred tem sodeloval v soočenju prvakov strank na Radiu Ognjišče. In (spet) pogorel.

Da je bilo jutranje soočenje na Radiu Ognjišče tisto, ki je vplivalo na premierjevo odločitev, je dal vedeti prvak SDS Janez Janša. V soočenju Radia Ognjišče je dal vedeti, da bi se pred volitvami radi bolj ukvarjali z drugimi stvarmi. “Če bi imeli neodvisne institucije, potem ta debata tukaj verjetno ne bi potekala, ker bi te opravile svoje delo in vsi bi jim zaupali, pa temu ni tako. To, kar sedaj poslušamo, kaže, da je ta globoka država še bistveno globlja in da, roko na srce, ne verjamem, da se lahko iz tega izkopljemo brez ustavne večine razuma v parlamentu.”

Golobu se je “zataknilo”

V nadaljevanju je povprašal, katera policija bo sedaj to preiskovala. “Tista, za katero je gospod Golob na začetku mandata svoji ministrici naročil, naj jo očisti vseh drugače mislečih?” Pojasnil je, da je bila ta izjava posneta in večkrat predvajana, premier pa to sedaj zanika. Golob je še naprej vztrajal, da je to laž. “Spoštovani gospod Golob, to so vaše besede na novinarski konferenci,” je vztrajal Janša. Golob je nadaljeval: “Dejte, ste že rekli, da jih boste pokazali.” “Pa saj so povsod,” je vztrajal Janša in dodal: “Imamo predsednika vlade, ki laže o očitnih dejstvih. Razumete? Tako globoko smo.”

Golob je izjavil, da se ne bo spuščal v korupcijske afere, slišane v prisluhih. “Res mi je nenavadno, da se danes pojavljajo prisluhi izpred treh let, in hkrati se ljudje zaklinjajo, kako bomo na podlagi teh prisluhov izpred treh let očistili državo. Verjamem, da so tisti, ki so zdaj objavili prisluhe, te imeli že prej. Kaže, da je z nami kot z družbo nekaj narobe. Najbolj žal mi je, da niso takoj, ko se je sum korupcije zaznal, to prijavili. Kdorkoli bo spoznan za krivega, vseeno ali je odvetnik kakšnega politika ali župan katerega mesta, prvič, ga je treba preiskati; če je izvedel kaznivo dejanje, mora odgovarjati.” Pozval je, da naj kdorkoli, ki ve za konkreten primer korupcije, le-tega oznani, naj ne čaka na naslednje volitve, ker za to ni potrebe.

Janša je izrazil strinjanje z Golobom, da ko nekdo opazi nekaj takega, mora to prijaviti. “Zdaj poslušamo generalno sekretarko Svobode, pred tremi leti pravite, ko govori, kako ve, pa ve, kdo ji je povedal, da ministrica za infrastrukturo krade, zakaj tega niste prijavili, ampak se to zdaj posluša. Če bi to prijavila, se verjetno o tem danes ne bi pogovarjali. Vi pravite, ni važno, to je bilo pred tremi leti. Pred zadnjimi volitvami so mediji na veliko objavljali, poročila so se začenjala z glupimi davki,” je na to povedal Janša in pojasnil, da je bil minister Vizjak posnet 13 let pred zadnjimi volitvami z neko izjavo, da je glupo plačevati davke, če jih ni treba, in je bila to top tema 10 dni pred volitvami. Nihče se po njegovih besedah ni spraševal, ali je to zakonito posneto ali ne, ampak le, kakšna je vsebina. Spomnil je, da so se objavljali prisluhi ministru Počivalšku, češ da je delal korupcijo; bila je velika afera, obtožnica je bila vložena. “Pred petimi meseci je ta obtožnica padla na sodišču, gospod Počivalšek je dokazal svojo nedolžnost. A ste videli kakšno prvo novico v kakem mediju?” Ker se je medijski prostor tedaj s tem tako intenzivno ukvarjal, meni, da ni ugrabljena le država, ampak tudi medijski prostor. Za naslednji mandat po njegovem potrebujemo institucije, katerim bodo ljudje zaupali.

V zvezi z zdravstvom je premier povedal, da potekajo obsežne investicije. “V tem trenutku poteka 60 investicij po celi državi. 800 milijonov se investira v nove prostore, v nove kapacitete, v nova ležišča.” Pravi, da se krepi tudi kadrovska slika: “Zdravnikov je v sistemu vedno več, skoraj 400 novih zdravnikov v tem mandatu v javnem zdravstvenem sistemu in skoraj 800 medicinskih sester več.” Janša je podal oceno, da so ključni pokazatelj stanja čakalne vrste. “Če se stanje v zdravstvenem sistemu izboljšuje, potem so te vrste vedno krajše. Če se poslabšuje, so vedno daljše,” je bil jasen in dodal, da je po njegovem največja napaka v tem, da se je iz zdravstva naredilo ideološko bojišče: “Ni se izganjala korupcija iz zdravstva, ampak zdravniki.” Opomnil je, da so v času njihovega mandata zagotovili sredstva za investicije v zdravstvu. Meni, da bi regionalna bolnišnica na Gorenjskem lahko že stala. Ministrica bi torej lahko tam odrezala trak, ne pa da je šla odrezat trak v Topolšico na obnovljeno dvigalo. “Včeraj ste v UKC odprli eno osmino nadstropja, ki ste ga prenovili v štirih letih. Mi smo v času covida celo nadstropje kliničnega centra usposobili in dogradili za covidne bolnike v treh tednih.” Kar se denarja tiče, ga je po njegovem še vedno veliko neporabljenega v Bruslju. “V Mariboru ste zamudili roke, tako da se bolnišnica ne gradi iz evropskih sredstev,” je bil še kritičen.

Golob je v soočenju med drugim tudi poudaril, da sta Evropska unija in mednarodno pravo za Slovenijo življenjskega pomena. “Za države, kot je Slovenija, je mednarodno pravo največji garant varnosti za naš obstoj,” je navedel in podal oceno, da je naša država zaradi doslednega ravnanja v mednarodnih vprašanjih pridobila spoštovanje držav v tujini. Janša pa je pozval k razumni zunanji politiki, ki bo znala bolje ščititi slovenske interese. Po njegovem mora zunanja politika predvsem odpirati vrata slovenskemu gospodarstvu in izkoristiti vpliv, ki ga ima Slovenija znotraj evropskih institucij. “Če se zgolj prilagajamo in izumljamo termine, kot je zunanja feministična politika, potem v glavnem sejemo meglo. Takrat, ko vse druge učimo o genocidih, sami pa imamo po garažah še na tisoče posmrtnih ostankov rojakov, ki jih nismo sposobni pokopati, bi bil jaz previden,” je bil jasen.

Na Planet TV brez “šova”, v Bruslju pa “špecanje”

Kot rečeno, je Janša nato sam sodeloval v soočenju, ki ga pravzaprav ni bilo. Golob je bojda “odfrčal” v Bruselj, kjer je predsednika Evropskega sveta Antonia Costo in predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen pozval, naj EU razišče primer tujega vmešavanja v volitve v Sloveniji in na podlagi tega primera pripravi učinkovitejši odziv na podobne primere v prihodnje v drugih državah članicah unije.