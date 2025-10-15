Mednarodni denarni sklad znižal napoved gospodarske rasti za Slovenijo: GZS “pozitivno presenečena”, Arčon pa se napihuje

Piše: C. R.

Včeraj je zaokrožila informacije o napovedi Mednarodnega denarnega sklada o gospodarski rasti za svet in tudi za Slovenijo.

Mednarodni denarni sklad (IMF) je namreč še nekoliko zvišal napoved letošnje svetovne gospodarske rasti. Po novem je ta pri 3,2 odstotka, kar je 0,2 odstotne točke več od julijske vmesne napovedi in 0,4 odstotka več od aprilske ocene. Napoved za leto 2026 je ohranil pri 3,1 odstotka.

IMF v najnovejšem poročilu o svetovnih gospodarskih obetih, objavljenem v sklopu letnega zasedanja sklada in Svetovne banke, tako kot že julija ugotavlja, da je svetovno gospodarstvo za zdaj odporno na povečano negotovost, ki jo ustvarja predvsem trgovinska politika administracije predsednika ZDA Donalda Trumpa. Je pa trenutna svetovna gospodarska dinamika – lani je globalna rast dosegla 3,3 odstotka – vseeno šibkejša kot pred pandemijo covida-19, ko je bila povprečna stopnja svetovne gospodarske rasti 3,7-odstotna.

IMF za razvita gospodarstva v prihodnjih letih pričakuje počasnejšo rast. Ameriška gospodarska rast naj bi se z lanskih 2,8 odstotka letos upočasnila na 2,0 odstotka in v prihodnjem letu dosegla 2,1 odstotka. V območju evra se še naprej pričakuje šibka rast. Po 0,9 odstotka v letu 2024 naj bi se letos ustavila pri 1,2 odstotka in v letu 2026 pri 1,1 odstotka. Pri tem naj bi Nemčija kot najmočnejše evropsko gospodarstvo po lanskem 0,5-odstotnem krčenju BDP letos zabeležila vsega 0,2-odstotno rast, tudi prihodnje leto pa bo z 0,9 odstotka daleč od bleščečega. V Franciji naj bi bila gospodarska rast 0,7- in 0,9-odstotna, v Italiji pa 0,5- in 0,8-odstotna. V obeh primerih bi šlo za nekoliko slabši rezultat od lanskega.

Gospodarska napoved Mednarodnega denarnega sklada, ki jo je za Slovenijo po pričakovanjih že drugič zapored znižal, in sicer na 1,1 odstotka BDP, je pozitivno presenečenje, meni prvi ekonomist gospodarske zbornice Bojan Ivanc (po poročilu Radia Slovenija). Češ, številne druge ustanove so namreč podale nižje ocene.

Podpredsednik vlade Matej Arčon pa celo meni, da strokovnjaki ne glede na znižanje ocene menijo, da je slovensko gospodarstvo v dobrem stanju in da dobro deluje. “Tudi mednarodne bonitetne ocene nam dajejo spodbudne novice, da je Slovenija na pravi poti ter da so ukrepi, ki jih sprejemata vlada in parlament, pozitivni in v korist državljank in državljanov,” je še dejal.