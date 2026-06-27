Med žrtvami potresov v Venezueli je veliko tujcev, največ Portugalcev in Špancev

Piše: C. R., STA

Med doslej potrjenimi najmanj 920 smrtnimi žrtvami sredinih uničujočih potresov v Venezueli je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP tudi več deset tujcev. Med njimi je največ Portugalcev in Špancev. Med več kot 50.000 pogrešanimi pa je tudi več kot 200 Portugalcev in Špancev.

Portugalsko zunanje ministrstvo je sporočilo, da je v potresih z magnitudo 7,2 in 7,5, ki sta v Venezueli povzročila ogromno opustošenje, umrlo 28 Portugalcev ali ljudi portugalskega rodu, 85 pa jih je pogrešanih.

Španski zunanji minister Manuel Albares je danes sporočil, da je umrlo najmanj pet Špancev, medtem ko je pogrešanih 133. Za 14 pogrešanih je znano, da so pod ruševinami. V Venezueli po uradnih podatkih Madrida sicer živi 147.000 španskih državljanov, španska vlada pa je Venezueli ob sedanjih uničujočih potresih že obljubila za milijon evrov pomoči.

Kitajska državna televizija CCTV, ki je navedla podatke kitajskega veleposlaništva v Caracasu, je danes poročala o sedmih kitajskih smrtnih žrtvah potresa. Veleposlaništvo je ob tem kitajske državljane v Venezueli pozvalo k previdnosti zaradi popotresnih sunkov.

Zunanje ministrstvo sosednje Brazilije je sporočilo, da sta umrla dva njena državljana. Umrl je tudi en državljan Čila ter italijansko-venezuelska državljanka. Po ocenah italijanskih oblasti sicer v Venezueli živi okoli 170.000 ljudi, ki imajo italijanski potni list.