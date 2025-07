Med Nadgorico in Podgorico pri Ljubljani obsežen gozdni požar; PU Ljubljana prebivalcem: Ne uporabljajte dronov!

Piše: C. R., STA

V gozdu na območju med Nadgorico in Podgorico pri Ljubljani je izbruhnil požar, ki se je razširil na približno 2,5 hektara. Gasilci so za gašenje aktivirali tudi dva letala air tractor in helikopter Slovenske vojske. Policisti so medtem preventivno evakuirati nekaj okoliških prebivalcev, so sporočili iz Policijske uprave Ljubljana.