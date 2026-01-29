Marolt Medenova od Pirc Musarjeve k Levici

Piše: Spletni časopis, C. R.

Za poslanko Levice bo kandidirala Biserka Marolt Meden. Ta informacija iz Levice pojasni ukaz predsednice republike Nataše Pirc Musar 31. decembra v uradnem listu o prenehanju funkcije svetovalke za družbene dejavnosti Marolt Medenove.

Pri predsednici republike, kjer so takrat ravno podpisovali odlok o razpisu volitev 22. marca, so mi o ukazu povedali, da so se razšli sporazumno, opozorili so, da je Marolt Medenova delo opravljala volontersko, dogodek pa ni posledica referendumskega poloma. Zdaj vidimo, da je bil posledice odločitve za kandidaturo. Če bi kandidirala še kot svetovalka predsednice republike, bi to škodovalo ugledu Pirc Musarjeve.

Marolt Medenova je pred tem Pirc Musarjevi pomagala v kampanji pri pohodu na oblast, javnosti pa je znana tudi kot članica izvršnega odbora Srebrne niti, ta organizacija je lani z vladnimi strankami doživela hud polom na referendumu o državni pomoči pri samomorih.

S porazom se niso sprijaznili, pritožili so skupaj s še nekaj znanimi političnimi aktivisti iz leve (Bogdan Biščak, Dušan Keber, Igor Pribac) na državno volilno komisijo, ki je njihov ugovor zavrnila. Pozneje so sprožili še spor pred vrhovnim sodiščem, ker bi naj v kampanji aktivno sodelovala Katoliška cerkev in zdravniške organizacije, ki niso bile registrirane kot organizatorji kampanje, zaradi česar bi naj bil rezultat referenduma po njihovem mnenju neveljaven. Objavljena poročila na portalu Ajpesa kažejo, da je Srebrna nit med tistimi, ki so kampanjo sicer prijavili, a le fiktivno za privilegirane nastope v naivnih medijih, dejansko je pa niso imeli. Iz Srebrne niti je Irena Žagar prijavila porabo skupaj 2.257 evrov stroškov, od tega so dva tisoč evrov nakazali Katarini Keček za medijske storitve, Igorja Pribcu pa so za dva potna naloga plačali 84 evrov. Kečkova se javno, tudi v sodnih sporih, predstavlja za novinarko. Plačana je bila za propagando. Dejavnosti sta načeloma nezdružljivi.

Doslej je prijavljena poraba za kampanja pred referendumom, ni še poročil SDS in Svobode, takšna:

Biserka Marolt Meden je bila v preteklosti znana kot vodja sklada za izgradnjo nove zgradbe Pediatrične klinike, znašla pa se je tudi v kazenskem postopku, ker je leta 2000 sklad posodil denar Sreču Kirnu in sicer 10 milijonov tolarjev. Ker je bil denar vrnjen takoj, je sodišče Marolt Medenovo leta 2006 oprostilo. Srečo Kirn se je sicer leta 2002 znašel v še eni posojilni zgodbi in sicer pri Rdečem križu Slovenije (s to ustanovo je bila kasneje povezana tudi Nataša Pirc Musar), tudi tam se je zgodba končala brez obsodb.

Je pa že vseskozi ideološko profilirana kot levičarka. Navsezadnje je bila sopodpisnica pobude za zaščito ustavnih pravic žensk, ki je nastala kot odziv na molitve in shode proti splavu Zavoda Božji otroci pred ljubljansko ginekološko kliniko.