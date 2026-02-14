Mag. Branko Grims, poslanec Evropskega parlamenta, v intervjuju za Demokracijo: »Nujno je izvesti remigracijo, saj bo sicer Evropa izgubljena«

Piše: Andrej Sekulović

Mag. Branko Grims je veteran konservativne slovenske politike. Preden je bil izvoljen v Evropski parlament, kjer odločno zagovarja pravico do svobode govora, kot tudi resnične evropske in slovenske interese, je bil dvajset let poslanec Državnega zbora RS. Je tudi avtor knjige »Zmaga dobrega«, v kateri razgalja nevarnost kulturnega marksizma.

Gospod Grims, kako bi opisali svoje delo v Evropskem parlamentu in kakšne so glavne smernice vaših dejavnosti?

Posvečam se predvsem temu, kar je trenutno najpomembnejše za Evropo, to pa je obramba svobode govora in sploh temeljnih človekovih pravic. To so vrednote, katere zagovarjam znotraj poslanske skupine ELS v Evropskem parlamentu. Svoboda govora poleg pravice do zasebnosti postaja najbolj ogrožena temeljna človekova pravica v Evropski uniji in na Zahodu.

Omejevanje svobode govora je le ena od posledic prevlade kulturnega marksizma, so pa tu še drugi aspekti te ideologije, na katere prav tako opozarjate …

Razlog, da so ljudje čedalje bolj nezadovoljni s politiko, ki jo prežema kulturni marksizem, je v tem, da vse bolj občutijo posledice katastrofalnega lažnega zelenega prehoda, ki je kot lubenica: zunaj lepo zelen, znotraj pa socialistično krvavo rdeč. Uničuje razvoj, saj se je zaradi njega Evropa sama deindustrializirala, kar je edinstven primer v zgodovini. S tem je treba nemudoma odločno prekiniti. Ljudje so upravičeno nezadovoljni tudi zaradi množičnih migracij, ki Evropo spreminjajo v radikalno islamistično enklavo, kar vse bolj ogroža avtohtone Evropejce. A to ni edina negativna posledica migracij. Ne moremo namreč hkrati imeti odprtih meja in socialne države, saj se to dvoje medsebojno izključuje. Tretja uničujoča lovka kulturnega marksizma je indoktrinacija otrok in mladine z ideologijo LGBT+, ki jo levičarji vsiljujejo v izobraževalnem sistemu že od vrtcev naprej. Otrokom moramo vrniti nedolžno in srečno otroštvo!

