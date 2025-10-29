Luka Mesec se bo moral zagovarjati

Piše: C. R.

Poslanke in poslanci Slovenske demokratske stranke (SDS) in Nove Slovenije (NSi) so danes v Državni zbor RS vložili interpelacijo o delu in odgovornosti ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luke Mesca, ki kot podpredsednik vlade opravlja tudi funkcijo vladnega koordinatorja za romsko problematiko.

Razmere, ki so v zadnjih letih eskalirale v tragični uboj v noči s 24. na 25. oktober, so posledica večletnega neukrepanja, politične ignorance in zavračanja rešitev, ki bi lahko preprečile to tragedijo.

Poslanec Zvone Černač je na današnji novinarski konferenci predstavil glavne razloge za interpelacijo.

Minister Luka Mesec kot vladni koordinator za romska vprašanja ni izvedel niti enega učinkovitega ukrepa , ki bi omejil stopnjevanje nasilja, kriminala in socialnih zlorab na jugovzhodu države.

Vladajoča koalicija Levica, Gibanje Svoboda in SD je v zadnjih treh letih zavrnila vse konkretne predloge opozicije (SDS in NSi), predloge sedmih civilnih iniciativ ter pozive županov in županj JV Slovenije.

Medtem se je nasilje drastično stopnjevalo – priča smo bili krajam, vandalizmu, fizičnim napadom in grobemu ustrahovanju. V javnost so prišli številni posnetki pretepenih državljanov – od kmeta Antona Čemažarja, župana Ribnice, do občana Andreja Brečka in mnogih drugih.

Minister Mesec je kljub opozorilom "tiščal glavo v pesek" in zanikal resnost razmer. Njegov odziv na vprašanje, kaj storiti, ko policija ne ukrepa, je bil:

»Če policija ne ukrepa, naj se ljudje obrnejo na policijo.«

Namesto da bi zaščitil državljane, je župane JV Slovenije javno obtožil, da so sami krivi za zaostreno situacijo.

, da so sami krivi za zaostreno situacijo. V celotnem mandatu ni pripravil niti ene spremembe zakonodaje, ki bi sankcionirala zlorabe socialnih transferjev ali spodbujala odgovorno vedenje. Po oceni predlagateljev je s tem “dajal potuho tistim, ki sistem izkoriščajo, in škodoval tudi romski skupnosti sami.”

Poslanec Černač je posebej opozoril na ignoriranje opozoril s strani vladajoče koalicije.

Poslanka Anja Bah Žibert je dvakrat predlagala ustanovitev pododbora za reševanje romske problematike – koalicija je oba predloga zavrnila .

Poslanec Jože Tanko, predsednik Komisije za peticije, človekove pravice in enake možnosti, je v zadnjem letu sklical tri nujne seje, namenjene zagotavljanju varnosti na jugovzhodu Slovenije – minister Mesec se ni udeležil nobene.

Na sejah, kjer so sodelovali predstavniki civilnih iniciativ in župani, je opozicija predlagala konkretne ukrepe, koalicijski poslanci pa so se seje obstruirali ali glasovali proti.

, je opozicija predlagala konkretne ukrepe, . Zadnja seja komisije, 10 dni pred tragedijo (15. oktober 2025), je bila zaradi obstrukcije koalicije končana brez sklepov – 24. oktobra, dan pred ubojem, se je formalno zaključila brez odločitev. Na tej seji so predstavniki lokalnih skupnosti opozarjali, da je le še vprašanje časa, kdaj se bo zgodilo najhujše. Minister Mesec, pristojen za ukrepanje, se seje ni udeležil.

Kot je na novinarski konferenci poudaril poslanec Zvone Černač, bi moral minister Luka Mesec že v nedeljo po tragediji odstopiti, skupaj z ministrom za notranje zadeve in ministrico za pravosodje. Ker tega ni storil, nosil pa je celo večji del odgovornosti kot koordinator za romska vprašanja, so se poslanke in poslanci SDS in NSi odločili za vložitev interpelacije.

»Minister je zavestno ignoriral opozorila lokalnih skupnosti, zavračal predloge rešitev in se izogibal svoji dolžnosti. S tem je izgubil zaupanje državljanov in moralno legitimnost za opravljanje funkcije,« je zaključil Zvone Černač.