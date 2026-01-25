Levičarski blaznež odgriznil zveznemu agentu prst

Piše: A. S.

Med nasilnimi protesti v Minneapolisu je prišlo do izjemno brutalnega incidenta, v katerem je bil zvezni agent hudo poškodovan med aretacijo nasilnega protestnika. Po poročanju Breitbarta je osumljenec med prerivanjem ugriznil agenta v roko in mu z ugrizom popolnoma odtrgal prst, ki ga agentu niso mogli prišiti nazaj.

Incident se je zgodil med posredovanjem zveznih varnostnih sil, povezanih z ministrstvom za domovinsko varnost (DHS). Po navedbah oblasti je agent skušal obvladati moškega, ko je ta nenadoma ugriznil in povzročil trajno poškodbo. Fotografije s kraja dogodka, ki so jih po poročanju Breitbarta objavili tudi uradni viri, naj bi prikazovale odgriznjen prst, shranjen v medicinski posodi.

Dogajanje je sledilo streljanju med aretacijo, v katerem je bil oborožen osumljenec ubit, kar je v mestu sprožilo nove proteste in izgrede. Protestniki so se spopadli z zveznimi agenti, napetosti pa so hitro eskalirale v fizično nasilje. Zvezne oblasti poudarjajo, da so njihovi uslužbenci delovali v okviru pooblastil in da se soočajo z vse pogostejšimi in nevarnejšimi napadi.

Primer je znova odprl razprave o naraščajočem nasilju proti policistom in zveznim agentom, pa tudi o vse bolj radikalnih oblikah protestov v večjih ameriških mestih.