Levičarska aktivistka Nika Kovač bi se upokojila, a jo je strah “avtoritarcev”

Piše: T. B. (Nova24TV.si)

Nika Kovač bi se upokojila, razen v primeru, če na oblast pride “avtoritarna” vlada. Kot da na mestu predsednika vlade nimamo nekoga, ki mu na vsakem koraku sledi sum korupcije, kot da nam ne razpadajo vsi sistemi in kot da vodenju aktualne oblasti ne manjkajo skoraj vsi elementi demokratičnega vodenja.

Direktorica Inštituta 8. marec Nika Kovač kot del privilegirane levičarske elite razmišlja o tako imenovani “aktivistični upokojitvi” – tako je povedala v intervjuju za Jano. Sicer bi odšla v tujino, a bi ostala in “fajtala”, če na naslednjih volitvah pride na oblast “avtoritarna” vlada. Kot da trenutna oblast pod Robertom Golobom nima avtoritarnih elementov: predsednika vlade obdajajo sumi korupcije z vseh strani, težave s Komisijo za preprečevanje korupcije (KPK), kadrovske čistke “janšistov”, prazne obljube državljanom in neprestano uvajanje novih davkov, ki dušijo gospodarstvo.

Pomanjkljivo razumevanje slovenskih razmer

Sociolog in analitik družbenih dogajanj dr. Urban Vehovar je v svojem komentarju na Facebooku ostro obsodil njeno držo. Kot je zapisal: “Na žalost razmišljanje Nike Kovač, ki ga je razbrati iz priloženega sporočila Inštituta 8. marec, jasno kaže, da je njeno delovanje v bistvu politično in pristransko, nikakor pa ne gre za prizadevanje za družbeno dobro, ki presega strankarsko usmeritev. Tega se sama sploh ne zaveda. Njeno razumevanje dejanskih družbenih razmer v Sloveniji, v tem okviru pa narave slovenske politične ureditve, je namreč skrajno pristransko in izjemno pomanjkljivo.” Meni, da je njeno razmišljanje jasen izraz razmišljanja precejšnjega dela prebivalstva te države, hkrati pa obsoja njihovo nezmožnost obsodbe korupcije v Sloveniji.

Vodenju aktualni oblasti manjkajo skoraj vsi elementi resničnega demokratičnega vodenja, a Nika Kovač ostaja tiho – verjetno zato, ker je sama pomagala tej vladi priti na oblast in v zameno uživa v pozicijah vpliva. Spomnimo se, kako je skupaj z ostalimi nevladniki v času predsedniških volitev 2022 na vso moč sodelovala pri “antijanša” kampanji, po volitvah pa takoj odšla na sprejem k takrat novemu premierju Robertu Golobu. Ta selektivna kritičnost razkriva globoko hipokrizijo levih aktivistov, kot je Kovačeva. Medtem ko je pripravljena “fajtati” proti hipotetični prihodnji “avtoritarni” oblasti, trenutni vladi Roberta Goloba ne očita ničesar podobnega kljub očitnim problemom.

Ta hipokrizija ni nova za leve aktiviste. Spomnimo se oddaje Tarča na RTV Slovenija iz decembra 2022, kjer so predstavniki “civilne družbe”, vključno z Jašo Jenullom in Filipom Dobraničem (znanim kot Muki), prvič javno “priznali”, da niso neodvisni, temveč levičarski aktivisti. Dobranič je takrat dejal: “Jaz nisem nič napisal na družbenih omrežjih, ker sem ocenil, da količina stvari, ki se je zgodila, je bila dovolj,” in priznal, da so utrujeni ter da morajo paziti, da ne pregorijo.

Podobno je Kovačeva izrazila utrujenost: “Ne da se jim ukvarjati z Janezom Janšo in Milanom Kučanom, ne s Snežičem in ne z gospodom, o katerem govorimo danes.” Ta “utrujenost” je postala priročen izgovor za molk glede škandalov pod Golobovo vlado, medtem ko so pod prejšnjo vlado Janše organizirali množične proteste.