Piše: Celjski glasnik
Celo na Golobovih osvobojenih medijih več ne morejo prikrivati, da je vodenje države in javnih financ s strani Roberta Goloba katastrofalno.
Tako si želijo ali pa ne morajo priznati, da nas Robert Golob s svojo vlado pelje v draginjo ter bedo, ki je tako značilna za socialistične države, po katerih bi se še kako radi zgledovali. Kljub temu, da se premier rad hvali kako uspešen je, vse številke o položaju Slovenija kažejo ravno v nasprotno smer.
Tako smo tik pred koncem leta prejeli še eno “zaušnico” in to je, da se je inflacija v Sloveniji v letu 2025 ponovno zvišala. Tako so se cene življenjskih stroškov samo v decembru 2025 zvišale za 2,7 odstotka, medtem, ko so se še leta 2024 zvišali za 1,9 odstotka. Sicer želijo na osvobojenih medijih malo prikriti dejansko stanje v državi in na hitro navedejo, da se je primanjkljaj v tretjem četrtletju v Sloveniji sicer znižal, a na koncu morajo vseeno priznati, da se na letni ravni primanjkljaj viša iz meseca v mesec.
Sebastjan Jeretič: “Lahko je služiti milijone s preprodajo naše skupne elektrike, precej drugače pa je voditi dobro ekonomsko politiko.”