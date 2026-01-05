Piše: Celjski glasnik

Celo na Golobovih osvobojenih medijih več ne morejo prikrivati, da je vodenje države in javnih financ s strani Roberta Goloba katastrofalno.

Tako si želijo ali pa ne morajo priznati, da nas Robert Golob s svojo vlado pelje v draginjo ter bedo, ki je tako značilna za socialistične države, po katerih bi se še kako radi zgledovali. Kljub temu, da se premier rad hvali kako uspešen je, vse številke o položaju Slovenija kažejo ravno v nasprotno smer.

Vrhuuuuuuunski management države, a ne? 😠 lahko je služiti milijone s preprodajo naše skupne elektrike, precej drugače pa je voditi dobro ekonomsko politiko. 🥴 Inflacija decembra narasla na 2,7 odstotka, javnofinančni primanjkljaj… https://t.co/9NU8Eeh8CQ — Sebastjan Jeretič (@NeuroVirtu) December 30, 2025

Tako smo tik pred koncem leta prejeli še eno “zaušnico” in to je, da se je inflacija v Sloveniji v letu 2025 ponovno zvišala. Tako so se cene življenjskih stroškov samo v decembru 2025 zvišale za 2,7 odstotka, medtem, ko so se še leta 2024 zvišali za 1,9 odstotka. Sicer želijo na osvobojenih medijih malo prikriti dejansko stanje v državi in na hitro navedejo, da se je primanjkljaj v tretjem četrtletju v Sloveniji sicer znižal, a na koncu morajo vseeno priznati, da se na letni ravni primanjkljaj viša iz meseca v mesec.

