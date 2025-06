Krvavo maščevanje Romov, brutalno pretepli vaščana na Dolenjskem

Piše: Ž. K. (nova24tv.si)

V Mihovici pri Šentjerneju je prišlo do novega primera brutalnega romskega nasilja, v katerem je Andrej Brečko utrpel hudo poškodbo glave, ki so jo morali oskrbeti v novomeški urgenci. Napad pripisuje dejstvu, da je pred dnevi spregovoril za enega od slovenskih medijev, nekateri predstavniki romske skupnosti pa so se mu nasilno maščevali.

“Zgleda, kot da sem bil na kolinah, policija je prišla takoj in nato še rešilec, ki me je odpeljal na urgenco v NM, kjer so me oskrbeli. Sem že doma z nekaj šivi na glavi, počutim se dobro, kljub neprespani noči in kar nekaj izgubljene krvi,” je zapisal Brečko na družbenem omrežju Facebook.

Kot piše v javni objavi, je družina že spala, ko jih je zbudil pes in pok razbitega stekla okrog pol tretje ure zjutraj. Ko je Brečko preveril, kaj povzroča hrup, je opazil zamaskirano osebo, “nepridiprava”, ki je že uspel zbežati čez ograjo. Nato je prišlo do napada nanj. “Ko sem se približal ograji, pa sta me dva napadla s palicami in me je eden udaril po glavi in povzročil nasilniško rano,” zapiše.

Razkriva, da gre že za drugi “vandalski” napad zapovrstjo v roku tedna dni na njihovo posest in avto. Tokrat naj bi problematični posamezniki v romski skupnosti razbili eno od stekel na rastlinjaku.

Motiv: Hoteli so se mu maščevati

Kot pravi, je bil motiv za napad maščevanje za njegovo medijsko izpostavljanje. Za Dolenjski list je spregovoril o napadu, ki se je zgodil v noči na prejšnji petek, ko so romski nasilneži poškodovali rastlinjak, ograjo ob stanovanjski hiši, drevesa in osebni avto. Na avtu so predrli vse gume, razbili vetrobransko šipo in poškodovali karoserijo. Brečko, sicer eden vidnejših članov Ljudske iniciative Šentjernej, ne razume, zakaj se vse to dogaja. Prepričan je, da za vsem stojijo njegovi romski sosedje, kot dokaz ima posnetek varnostne kamere.

Pod objavo so mu številni zaželeli hitro okrevanje, nekateri so ga pozvali k samoobrambi, nekateri so izpostavili tudi neučinkovitost države.

Odzvala pa se je tudi poslanka SDS Anja Bah Žibert: “Teden dni je od Komisije za človekove pravice in od Golobove obljube v Ribnici, da bodo ukrepali zaradi romskega nasilja. Andreja Brečka, ki so mu takoj potem poškodovali avto in posest, so danes ponoči brutalno pretepli. Golobova vlada, odgovorni ste! Izključno vi! Dovolj je!”

Na policijo smo poslali novinarska vprašanja.