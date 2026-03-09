e-Demokracija
Krizno sestajanje glavnih operativcev Svobode po razkritih posnetkih: skupaj sta bila ujeta Vesna Vukovič in Damir Črnčec

FokusSlovenija
Vesna Vuković in Damir Črnčec. (foto: STA, zajem zaslona.)

Piše: Nova24tv.si

Vesna Vukovič in Damir Črnčec sta v jutranjih urah sestankovala v trgovskem centru Arkadia na Viru pri Domžalah. Ko sta bila opažena, sta se tudi umaknila.

Po curljanju posnetkov, ki kompromitirajo sam vrh Svobode in njeno glavno operativko Vesno Vukovič, so se pričele dvigovati tudi njihove aktivnosti. Le kdo drug bi bil slaba dva tedna pred volitvami primernejši za klepet ob kavi, kot poznavalec obveščevalnih zadev in vodja korporativne varnosti v SDH, politično nastavljeni Damir Črnčec.

Danes v jutranjih urah sta bila namreč oba z Vukovičevo ujeta v trgovskem centru Arkadia na Viru pri Domžalah, vendar pa sta po naših informacijah prizorišče zapustila, ko sta ugotovila, da nista več neopažena.

Spomnimo, da so paparaci Črnčeca in Vukovičevo enkrat že ujeli na skupni kavi, in sicer v ljubljanskem centru BTC.

Damir Črnčec in Vesna Vukovič. (Foto: Nova24TV)

