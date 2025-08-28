KPK pri zaposlitvi Črnčeca na SDH ugotovila vrsto korupcijskih tveganj, postopek pa je vseeno ustavila

Piše: Moja Dolenjska

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je pri zaposlitvi Damirja Črnčeca kot pomočnika predsednika uprave Slovenskega državnega holdinga (SDH), ki jo obvladuje Gibanje Svoboda, zaznala več korupcijskih tveganj, tako glede sistemizacije novega delovnega mesta kot postopka zaposlitve in načina sklenitve pogodbe.

KPK je, kot so sporočili, v celotnem postopku je zaznala vrsto odstopanj od pričakovane ravni transparentnosti in dobrih praks, ki bi jih moral SDH kot osrednja družba za upravljanje državnega premoženja zasledovati. Vendar pa na podlagi razpoložljivih dokazov ni potrdila nedovoljenih vplivov oziroma pritiskov ali drugih kršitev zakona, zato je postopek ustavila.

“Glede na to, da gre za zaposlitev nekdanjega državnega sekretarja in da so pri prehajanjih državnih funkcionarjev v družbe v državni lasti lahko prisotna tveganja, je KPK vladi priporočila, da ustrezno uredi področje t. i. vrtljivih vrat, vključno z določitvijo obdobja ohlajanja za funkcionarje po zaključku njihovega mandata,” so zapisali.