KPK očitno zavlačuje z odločitvijo glede Golobovih pritiskov na policijo

Piše: Moja Dolenjska

Na Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK) so še marca, ko je izbruhnila afera Karigador, zagotavljali, da je odločanje o zadevi, v kateri je predsednik vlade Robert Golob osumljen političnega kadrovanja v policiji, v zaključni fazi, odločitev pa bo znana v kratkem. A štiri mesece za tem odločitve še vedno ni, prav tako tudi ni znano, kdaj bo. Na KPK nič več ne govorijo o tem, da bo znana v kratkem.

Ko smo namreč včeraj na KPK vprašali, kdaj bo odločitev, za katero so obljubljali, da je tako rekoč tik pred sprejetjem, so nam na KPK odgovorili: “Zadeva, o kateri sprašujete, je v zaključni fazi, končna odločitev pa še ni bila sprejeta. Več informacij v tej fazi ne moremo posredovati.” Zadeva torej še ni zaključena, v KPK pa niti več ne navajajo, da bo odločitev znana v kratkem, kar so navajali marca, ampak so odločitev očitno postavili v nedoločeno prihodnost. Kar je sicer več kot zanimivo.

Zanimivo je tudi, da KPK v tej zadevi, ki je izbruhnila konec leta 2022, odloča že skoraj dve leti in pol. Spomnimo. Ko je v prejšnji vladi poleti 2020 izbruhnila afera s kmetijsko ministrico Aleksandro Pivec in podjetjem Vinakras, je KPK zadevo zaključila v rekordnih štirih mesecih. Golobova zadeva je resda bolj obsežna, vseeno pa KPK o njej ne more odločati toliko časa. S tem gre namreč predvsem na roko Golobu. Četudi bo KPK v omenjenem primeru ugotovila kršitve, bo namreč ta imel še vedno možnost pritožbe na upravno sodišče. To pa je zasuto z zadevami in dokler bo odločilo, bodo naslednje volitve že mimo.