Kot samooklicani kandidat za predsednika vlade se je ponujal že pred volitvami leta 2022

Piše: Moja Dolenjska
Vladimir Prebilič se je kot samooklicani možni kandidat za predsednika vlade ponujal že pred volitvami 2022. Takrat se je ponujal novo nastali koaliciji Povežimo Slovenija oziroma stranki Konkretno pod vodstvom Zdravka Počivalška. Veto Franca Kanglerja je Prebiliča začasno prizemljil.
To je te dni v oddaji Ura resnice razkril dr. Janez Šušteršič, nekdanji finančni minister in kolumnist.
Umetna inteligenca: Lutka globoke države
V povezanih razpravah je umetna inteligenca v odgovoru na Šušteršičevo vprašanje “Kdo je Prebilič?” opisala slednjega kot “lutko globoke države”. Šušteršič deli to stališče, saj Prebiliča vidi kot izdelek levega “medijskega stroja”, ki ga pumpa kot alternativo Golobu, a brez realne substance, ki ne ponuja ničesar novega, temveč le “veliko koalicijo” kot izgovor za ohranjanje statusa quo. (vir: Grok, X)
Po mnenju dr. Šušteršiča Prebilič izkorišča antijanšizem za lahek vstop v politiko, ne da bi imel konkretne rezultate (npr. kot nekdanji župan Kočevja, kjer je občina padla na lestvici razvitosti z 0,91 na 0,86 povprečja države med 2010 in 2024).
Posnetek dela oddaje Ura resnica je dostopen na povezavi: X