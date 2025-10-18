Kot samooklicani kandidat za predsednika vlade se je ponujal že pred volitvami leta 2022

Piše: Moja Dolenjska

Vladimir Prebilič se je kot samooklicani možni kandidat za predsednika vlade ponujal⁩ že pred volitvami 2022. Takrat se je ponujal novo nastali koaliciji Povežimo Slovenija oziroma stranki Konkretno pod vodstvom Zdravka Počivalška. Veto ⁦Franca Kanglerja je Prebiliča začasno prizemljil.

To je te dni v oddaji Ura resnice razkril dr. Janez Šušteršič, nekdanji finančni minister in kolumnist.

Šušteršič vidi v Prebiliču oportunista, ki se je “že na samem začetku odneslo v stratosfero” in ni primeren za vodenje države.