Korupcija z omogočanjem bivanja, dopustovanja v znančevem vikendu, da ali ne? Seveda, DA!!!!

Piše: Janez Remškar

Nemogoče se je bolj strinjati z zapisom, da je predstavnik Gibanja Svoboda Lenart Žavbi v oddaji na POP TV 24 ur zvečer z Urošem Slakom s svojim nastopom dosegel dno sprenevedanja in odgovornosti do Slovenk in Slovencev.

Še več. Mislim, da se, ob svoji mladosti in »vsemogočnosti« obenem, ko naredi vse tako, kot si želijo ali pa mu narekujejo najvišji v Svobodi, ne zaveda, kako podcenjujoče se obnaša do Slovenk in Slovencev. Sicer pa, komu, ob županu Ljubljane in tej vladni garnituri je še mar za Slovenke in Slovence? Razmislimo! Enako podcenjujoče se obnaša tudi predsednik vlade dr. Robert Golob, ki sicer ima doktorat, kar pa danes očitno nič več in nikjer ne potrjuje, da gre za integriranega, odgovornega, zaupanja vrednega človeka, pač pa pogosto domišljavega, objestnega tehnokrata.

Glede na nastop Lenarta Žavbija na POP TV in ravnanje dr. Roberta Goloba je več kot očitno, da so v Svobodi samozadostni ter podcenjujoči do ljudi in se ne želijo soočiti z vprašanji novinarjev. Ali pa delujejo, kot je deloval Žavbi v oddaji pri Slaku, zavajajoče in povsem mimo zastavljenih vprašanj. Briga Žavbija in njih v Svobodi, kaj si razumevajoči ljudje mislijo, ker očitno vedo, da delajo lahko kakor želijo, in da se predsednik vlade na vprašanja novinarjev v zvezi z morebitnimi kršitvami integritete, morda celo kazniva dejanja, lahko odziva, tako kot se, podcenjujoče do ljudi. Zanašajo se tudi na »odgovorno« delo KPK.

Dejstvo je, da je dr. Golob zastonj počitnikoval, ne enkrat, v vikendu znanca. Seveda ne bi bilo s tem nič narobe, če to ne bi bilo neposredno, tako je videti, povezano to z imenovanjem znanca na dve odgovorni mesti v nadzornih svetih dveh bolnišnic (v eni za predsednika Sveta SB Celje.) S svojim nastopom je Žavbi dokazal to, kar človek, ki sledi ravnanjem politikov Svobode in predsedniku vlade, vidi že dolgo: nepoznavanje materije, zavajanja, celo laži, kajti vedo, da jih bodo depolitizirana RTV Slovenija in časopisi v rokah, Svobodi podrejenih lastnikov, branili na vse mogoče načine. S tem, tudi s pomočjo medijev, korupciji ne pridemo do dna. Kaj se vse odpira in ugotavlja , recimo v oddaji Tarča, a takoj po oddaji vnema »raziskovalnih« novinarjev mine! Nadaljevanja ni! Zakaj? Zakaj tako »blefirajo« ljudi , kako so raziskovalni? A v našem primeru novinarjev ne potrebujemo! Lenart Žavbi je vsem na očeh pokazal, da ne pozna vloge predsednika sveta bolnišnice in njenih članov.

Slovenke in Slovenci, upam, da se zavedate, da smo pred popolnim kolapsom demokratičnih standardov in v brezupnem boju z korupcijo! Zaradi politikov! Nekomu, tistemu, ki je pred leti politične konkurente naslavljal z fašisti, črnimi silami, je sedaj popolnoma vseeno, kaj dela, kako se odziva na očitke, kaj si mislijo ljudje, enostavno se ima za vsemogočnega. In ob takem, podcenjujočem ravnanju do ljudi, se kritično oglasi le medij, Nova 24TV, ki bi ga isti politiki radi ukinili! Obratno. Na RTV Slovenija so nam posredovali marsikatero informacijo, svojih stališč o tem kaj menijo sami, pa si v tem primeru ne upajo povedati, čeprav v nasprotnem primeru prav to počno takoj! Politična uravnoteženost na depolitizirani RTVS pa taka!

In sedaj k bistvu! Povezava med omogočanjem bivanja v znančevem vikendu, večkrat, brez plačila in imenovanjem znanca na odgovorni mesti v zdravstvenem sistemu, je brez dvoma koruptivno delovanje in ni samo kršenje integritete. Žavbi nas je želel prepričati, da v tem ni nikakršne povezave! To je skušal zmanjševati rekoč, citiram: saj je nagrada za delo na seji Sveta Zavoda le 70 evrov, kar ni vredno omenjanja kot korupcija.

V rokah predsednika sveta in svetnikov je nadzor financ zdravstvenih zavodov in nadzor nad njihovo porabo. Glede na moje izkušnje (osem let direktor regijske bolnišnice, pet let na ministrstvu za zdravje in tri leta direktor terciarne ustanove), trdim, da je direktor bolnišnice mnogokrat soočen z interesi lokalne in državne politike, pogosti z interesi, »pravih«, z politiko povezanih dobaviteljev in s tem tudi dejstvu kam in komu gre del denarja namenjenega nabavam. Ni nujno, da gre za provizije, včasih so pomembne tudi marže, ki se jih da deliti in pri koritu so vedno isti dobavitelji. Če direktor v to poseže, se mu ne piše dobro. To je tisto, kar podaja upravičen sum na korupcijo tudi v tem primeru in ne to, kar je »politikantsko« zavajajoče, 70 evrov kot sejnino, navajal Žavbi.

Ob zapisanim je na mestu vprašanje: zakaj je sedanja vlada takoj po svojem nastopu reagirala in anulirala zaključke prof. dr. Marka Noča, ki je jasno pokazal na korupcijo v zvezi z žilnimi opornicami. In ne samo to! Prof. dr. Noč je postal celo nezaželen v UKC Ljubljana. Tako deluje sedanja vlada pod taktirko Svobode, predsednika dr. Goloba, ki je zagotavljal, da se take stvari pod njegovim vodenjem, ne bodo dogajale.

Prim. Janez Remškar, dr. med., je zdravnik, nekdanji poslanec osamosvojitvene skupščine, sedaj je predsednik Zbora za republiko.