Korupcija, na škodo ljudi, bo cvetela naprej!

Piše: Prim. Janez Remškar

Volivci Svobode in drugi levičarji so se odločili za nadaljevanje korupcije, kajti njeno odkrivanje je zanje »veleizdaja«! Slovenke in Slovenci ter državljani Slovenije, zamislite se nad tem! Slabšega izhodišča, kot je ponovna vlada dr. Goloba, si ne znam zamisliti!

Ali bi vsi mi kaj vedeli o delovanju korupcije »vladnikov« brez objavljenih posnetkov? Vsa leta živimo v megli. O korupciji govorimo in ugibamo, predpostavljamo vsote denarja, ki gredo na račune koruptivnih ljudi. Organi pregona v štirih letih – pod vodstvom Svobode, ki zdaj odkrivanje korupcije imenuje veleizdaja – niso naredili ničesar! Zakaj?

Kot zdravnik z izkušnjami na različnih strokovnih in upravljavskih funkcijah trdim, da državljani o korupciji v zdravstvu slišimo veliko, kako poteka, vemo malo, poleg tega pa so leve vlade tiste, ki so se spustili v boj proti njej, odstranile. Informacija o vsaki korupciji naj bi bila konkretna, podkrepljena z podatki. To so nam zdaj prvič pokazali. To je za nekatere v politiki veleizdaja, navadni državljani pa se moramo ob tem ne le zamisliti, ampak moramo od organov pregona tudi zahtevati ukrepanje! Če so za levo politiko ti posnetki veleizdaja, je na mestu vprašanje, kako naj se o tem informira Slovenka, Slovenec? S pomočjo preiskovalnih organov? S pomočjo sodišč, medijev? Preko spletnih strani? Preko informacij vlade? Pozabimo!

Kaj so dejstva o delu te vlade na področju korupcije? Že ob tolikokrat omenjeni korupciji v zdravstvu ni naredila ničesar. Nasprotno! Vlada dr. Goloba je takoj po prevzemu oblasti ukinila novelo zakona o javnem naročanju, sprejeto v času vlade g. Janše. Po štiriletnem delu vlade dr. Goloba in njenega strateškega sveta pri ministrstvu za zdravje – pod vodstvom največjega borca proti korupciji v zdravstvu dr. Breclja – je stanje nedotaknjeno! Še vedno govorimo le o ocenah, koliko denarja se izgubi zaradi korupcije. Pri tem ni jasno, kdo igra glavno vlogo v tem procesu. Ali so to zdravniki, medicinske sestre, dobavitelji, farmacevti, interesi vladajočih, da »pravi dobavitelji« dobijo svoj del in del še politiki? Pri vsaki korupciji sta potrebna vsaj dva! In vedno pri tem nekaj teče pod mizo, posameznikom in politiki. Zakaj nimamo jasne slike? Policija se ne potrudi, da bi s pomočjo odredbe sodišč to odkrili, razčistili. Zdaj smo prvič jasno videli, kako to poteka – ne v zdravstvu, pač pa na splošno. Ob opravljenih skritih, sicer prepovedanih snemanjih, sta dva ugledna pravnika pojasnila, da je glede na stališče ESČP takšno snemanje upravičeno, kadar obstaja interes javnosti.

Sam sem, kot direktor, naletel na več aktivnosti, brez dvoma povezanih s korupcijo. Naj omenim dve. Najprej, takoj po mojem prihodu na OI Ljubljana leta 2013, je to bila obnova vodovoda. Izvedena naj bi bila po izvedbenih načrtih, ki jih ni bilo! Izkazalo se je, da odpiranje »dampa« stropov na začetku in koncu hodnikov, na osnovi česar so pripravili načrte, ni bilo zadostno. Bilo je neizvedljivo. Ob tem se je izkazalo, da niso urejene niti protipožarne zapore. Ker nismo pristali na improvizacijo (želeli so postaviti škatle v kotu med stropom in steno in v njih nov vodovod), smo s tem zadrževali začetek obnove. Vse to ni bilo pogodu izvajalcu in nadzorniku iz ministrstva za zdravje. Dr. Brecelj me je ob tem opozoril, da je nevarnost, da me bodo razrešili. Začasna ministrica je bila ga. Bratušek! Naslednji primer, vsekakor povezan z korupcijo, ki jo povzroča sistem, je bil povezan z nabavo obsevalne aparature. V ceno je proizvajalec skušal vključiti tudi številna izobraževanja v tujini! Pri tem je treba povedati, da pri nas zdravniki in sestre (in drugo osebje) nimajo dovolj sredstev za potrebna izobraževanja. To izkoriščajo dobavitelji in farmacevtska industrija in s svojim »sponzorskim« denarjem tako ali drugače zavezujejo strokovnjake, jim skušajo ugajati. Če ne drugače, s predpisovanjem zdravil in nabavo »ustreznih« dragih aparatur. Tako kot so onemogočili prof. dr. Noča, so se znebili tudi mene. Moram biti pošten. Če mi ne bi tekla leta preko 40. obveznih let dela, je vprašanje, ali bi se spustil v boj z državnim aparatom leve vlade, ki je bil v celoti pripravljen in izurjen v korupciji.

Še veliko več bi lahko napisal, a zdravstvo je le delček korupcije! Ali res mislimo sprejeti tezo Svobode, da gre za veleizdajo? Da, v sedanjem primeru gre za veleizdajo Slovenk in Slovencev s strani Svobode, vsaj to je jasno!