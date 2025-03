Kordišev socializem bo v DZ v oslovski klopi

Piše: Spletni časopis

Miha Kordiš, ki so ga včeraj vrgli iz Levice, v parlamentu ne bo vstal kot feniks. Kot kaže se bo moral preseliti v oslovsko klop in to zaradi manevra Urške Klakočar Zupančič in Svobode že pred mesecem, ki je bil najbrž dogovorjen tudi z Levico Aste Vrečko, ko Anžetu Logarju niso dovolili ustanovitve posebne poslanske skupine Demokratov.

Asta Vrečko in Urška Klakočar Zupančič Foto: Žan Kolman/ KPV

Da bodo Kordiša zabrisali iz stranke, je bilo že dolgo znano. Kordiš je to včeraj ocenil za politično čistko Levice in napovedal, da bo svoje doslej levo krilo te stranke preoblikoval v politično stranko. V parlamentu je bil v Levici že dolgo na stranskem tiru in ga zaradi tega ni bilo slišati in videti.

Vrh vladne koalicije pa je državnem zboru tudi že januarja resno zmanjšal tveganje, da bi lahko Kordiš kot nov igralec izven Levice postal resnejši igralec kot doslej. To se je zgodilo, ko so Logarju zavrnili, da bi po odhodu iz SDS ustanovil še z dvema poslancema novo poslansko skupino Demokrati. Vodi lahko le poslansko skupino nepovezanih poslancev, v kateri sta ob njem še Eva Irgl in Tine Novak, je januarja odločila predsednica Urška Klakočar Zupančič, ki se je s tem takrat nekoliko presenetljivo pridružila argumentaciji SDS, da bi bila ustanovitev poslanske skupine Demokratov mogoča le, če bi trije poslanci, ki ustanavljajo novo skupino, prišli iz iste stranke. A sta iz SDS, po sporu z Dejanom Kalohom, le dva, tretji, Novak, pa se jim je pridružil iz Svobode. Zakonodajno pravna služba državnega zbora je zastopala drugačno stališče, da bi trojka Logar, Irgl in Novak, ki so skupaj v novi stranki, lahko ustanovila poslansko skupino Demokratov.

A pomemben je bil dodaten element, da so s tem, ko so onemogočili ustanovitev Demokratov, vladajoči preostalim prostim strelcem v parlamentu, torej Dejanu Kalohu, Mojci Pašek Šetinc in Mihi Kordišu preprečili, da bi se ti povezali v skupino nepovezanih, ki je lahko le ena, in s tem dobili status v državnem zboru za sodelovanje na kolegijih, v delovnih telesih in na sejah državnega zbora.

Če zdaj vstopijo v to skupino, bodo morali delati pod Logarjem, ki je že vodja in tudi član kolegija predsednice državnega zbora in zastopa precej drugačna stališča.

Kordiš je najbolj znan po tvitu, ki pa ga je v resnici objavil šaljivec, ki je zlorabil njegovo ime in priimek. Temu: