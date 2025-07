Komisarka Kos bi morala biti politično korektna in nepristranska

Piše: Ž. N. (Nova24tv)

“Vsaj politično bi morala biti korektna in nepristranska. Niti tega pogoja ne izpolnjuje,” je v zvezi s slovensko evropsko komisarko kritičen evropski poslanec dr. Milan Zver potem, ko si je ta dovolila vmešavanje v slovensko notranjo politiko, s tem ko je izjavila, da si ne želi, da bi naslednjo vlado vodil prvak SDS in večkratni nekdanji premier Janez Janša.

Komisarka Marta Kos je v intervjuju za posebno poletno številko Mladine izjavila, da si “ne želi, da bi Slovenija ponovno dobila vlado Janeza Janše“. “Gre za pristransko izjavo, ki pomeni neposredno vmešavanje v politično sceno v državi članici, z namenom vplivanja,” je za naš medij opozoril evropski poslanec dr. Milan Zver.

Kršila lastna pravila

Po besedah Zvera obstajata vsaj dva pravna okvirja, ki kaj takega prepovedujeta. To je 17. člen Pogodbe o Evropski uniji, ki zahteva popolno neodvisnost in vzdržnost evropskih komisarjev pri dajanju kakršnih koli političnih izjav, še posebej takih, ki bi lahko vplivale ali omajale demokratične procese v državah članicah. “Točno to, kar je povedala, je v nasprotju s tem členom,” je poudaril in spomnil, da so vsi komisarji Evropske komisije podpisali kodeks, ki prepoveduje izražanje osebnih preferenc v državah članicah EU, torej brez političnega navijaštva. “Vsaj dvakrat je naredila slovenska komisarka veliko napako. Torej kršila je lastna pravila,” je poudaril evropski poslanec in povedal, da je ta na Evropsko komisijo naslovil poslansko vprašanje, kjer ga je med drugim zanimalo, ali bo Komisija v primeru Kosove ukrepala.

Na vprašanje, ali meni, da je komisarka s svojim postopanjem dala vedeti, da ni povsem dorasla funkciji, ki jo zaseda, je poudaril, da bi morala biti vsaj politično korektna in nepristranska. “Niti tega pogoja ne izpolnjuje,” je navedel in dodal, da se kaj takega lahko dogodi tudi drugim komisarjem. “Zanimivo. Več ali manj se to dogaja levo usmerjenim komisarjem, ki se očitno, če upoštevamo primer Jourove, vmešavajo v politične razmere v državah članicah EU,” je izpostavil in dodal prepričanje, da je Kosova najverjetneje seznanjena z njegovo zgodbo z Vero Jourovo.

V luči odločitve Evropskega sodišča za človekove pravice v zvezi z zadevo bi morala biti Kosova po mnenju Zvera veliko bolj korektna in pametna pri svojih izjavah. “Evropsko sodišče se zaveda, da bi morala biti Evropska komisija popolnoma nepolitičen organ in se ne bi smel vmešavati v politične razmere v državah članicah EU, ampak nekateri to spregledajo,” je izpostavil in dodal, da pričakuje, da bo v prihodnosti še več sodnih procesov. “Jaz na začetku nisem hotel iti z Jourovo na sodišče, saj sem preko upravnih postopkov zahteval nekatere stvari, vpogled v dokumentacijo, ki mi jo zakonodaja omogoča, pa niso tega hoteli in so komplicirali, da sem bil primoran iti na sodišče.”

Evropska komisija bi morala ukrepati

“To je dokaj občutljiva tema, še posebej ko gre za odnos evropske institucije in države članice EU. Veliko je stvari, ki ne spadajo pod Bruselj. Velja načelo subsidiarnosti, in to bi morali evrokrati, tisti na najvišji poziciji, upoštevati,” je še prepričan evropski poslanec, ki meni, da bi Evropska komisija morala ukrepati. “Ne vem, kakšne mehanizme imajo, da kontrolirajo in nadzirajo svoje komisarje, ampak vendarle nekaj zagotovo obstaja, tako da bi predsednica Evropske komisije morala biti tu zelo, zelo pozorna,” je še dejal.