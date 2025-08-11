(KOMENTAR) Poletna razprodaja države

Piše: Peter Jančič (Spletni časopis)

Državne odbojkarice so po tekmi zavrnile rokovanje z reprezentantkami Izraela. Pa z njimi nismo v vojni. Izrael nas ni napadel kot je Rusija, denimo, Ukrajino. Državni mediji pa so nas na naslovnicah s povzemanjem poročanja Mladine obvestili še, da policija in tožilstvo preganjata vojnega hudodelca iz Izraelske vojske, ki pri nas dopustuje na Soči. Še pred sodnim postopkom so ga obsodili. Ostaja pa dilema, kako so politični aktivisti sploh izvedeli, da je vojak IDF v Sloveniji. Od policije, obveščevalnih služb ali kar vladajočih politikov?

Že prej so politični aktivisti, ki so si jih vladne stranke nastavile na vrh RTVS, zahtevali izključitev Izraela iz Evrovizije ali naš bojkot prireditve. Neuspešno, ker so jih v Evropi ignorirali. Bojkotirati pa si niso upali, ker ljudstva ne bi navdušilo, če samo nas ne bi bilo. Če bi se izključili.

V zunanji politiki je med poletnimi razprodajami v trgovinah vroče tudi na drugih mejah. Iz Avstrije nam mediji poročajo, kako tam z rumenimi kartoni kaznujejo vpitje v slovenskem jeziku na nogometni tekmi, kar bi naj bil napad na našo manjšino in jezik v nogometu. Iz Italije slišimo o žaljivih napisih čez Slovane na našem predstavništvu. Iz Hrvaške pa o vzponu ustaštva, ker je tam še naprej zelo popularen in ima izjemno obiskane koncerte Marko Perković Thompson, ki mu je v Sloveniji šefica upravne enote Ksenija Klampfer s kršitvijo zakona, kar je ugotovilo sodišče, prepovedala koncert. Po prepovedi koncerta so oblasti izvedle še manjšo čistko na RTVS, ker so si tam drznili za odziv na politične obtožbe z leve, da je ustaš, vprašati tega hrvaškega pevca. Ki je obtožbe zavrnil.

Če nisi naš, v medijih nimaš pravice do odgovora na hude obtožbe. Kriv si. Novinarji in uredniki, ki teh pravil ne spoštujejo, pa nastradajo.

Danes je Klampferjeva ministrica Roberta Goloba v enem od številnih novih ministrstev, ki si jih je ustanovil, ker ima denarja tudi brez poletnih popustov kot toče.

Čistko na RTVS pa je po prevzemu oblasti nadgradil v neverjetne dimenzije. Zamenjal je predčasno celoten poslovni in uredniški vrh TVS. Upravo celo že dvakrat. In ne le Jadranke Rebernik in Igorja Pirkoviča.

Obvladovanje medijev je pomembno. Še posebej pred volitvami.

Vladajoči so že pred evropskimi volitvami s kršenjem pravil priznali Palestino, da bi si popravili volilni rezultat. Deluje, če mediji molčijo ob zlorabi. Na še veliko bolj brutalen način zunanjo politiko zdaj uporabljajo za nabiranje političnih točk za ohranitev oblasti na parlamentarnih volitvah, ki se hitro bližajo in kjer jim slabo kaže.

Z igranjem na čustva med ljudmi, ki o dejanskem dogajanju vedo malo, pa še tisto od pristranskih medijev, ki poročajo kot so o vojaku iz Izraela. Kriv je že, ko se postopek proti njemu še začel ni.

Razprodaje interesov države za dodatne glasove imajo vedno slabe posledice. A račun praviloma pride šele po volitvah. Ni pa vzorec nič novega. Za ohranitev oblasti po svetu politiki sprožajo tudi vojne. Ko gre za Izrael se zdi, da naša vlada ni daleč od tega, da bi prekinila diplomatske odnose ali napovedala celo vojno.

Za kak odstotek več na volitvah.

Spomnimo, da je predsednica parlamenta Urška Klakočar Zupančiča celo že javno povedala, da bi zavrnila pogovor z diplomatskim predstavnikom Izraela. Pazite, že pogovor.

Pogovarjajo se celo predstavniki držav v vojni. Pravkar poskuša Donald Trump tak pogovor doseči med Vladimirjem Putinom in Volodimirjem Zelenskim, ki mu je Putin okupiral petino države.

Hoče pa Putin še več. Rusi so si v vojnah v zgodovini podobno že velikokrat na račun sosed prigrabili dodatna ozemlje. Nekoč celo s kolaboracijo s Hitlerjem, ki jih je pa pozneje napadel.

Naša policija in tožilstvo v Novi Gorici pa se ukvarja z izraelskim vojakom na dopustu ob Soči, za katerega so državni mediji na naslovnicah zapisali, da je vojni zločinec.

Pa se sodni postopek še niti začel ni.

Stvari so našim novinarjem in urednikom jasne. Sodni postopki niso potrebni. Pravice do obrambe in odgovora ni.

Od kod je ta vzorec? To je vzorec ravnanja teroristične organizacije Hamas, pa tudi Putina. Politična, verska, sodna in medijska oblast v enem. Vsaka opozicija je brutalno zatrta.

Vzorec nam je znan tudi iz naše daljne preteklosti s kadija toži kadija sodi, poznali pa smo ga tudi v času povojne diktature, ko je edina partija vodila politično in sodno oblast, pa tudi medije. Nanjo nas je ta teden spomnila zastava na pogrebu Zdenka Roterja, ki je imel pomembno vlogo v tajni politični policiji komunistične oblasti, ki jo je nazadnje, pred propadom “diktature proletariata” vodil Milan Kučan.

Po neuradnih informacijah, ki jih je objavil N1, bi naj ovadbo proti turistu iz Izraela, ki so ga državni mediji razglasili za vojnega zločinca, vložili palestinski aktivisti. Vojak pa bi naj ne bil ob Soči, so sčasoma neuradno prva poročila popravili. To so storili, ko je Tone Kajzer, ki o mednarodnih odnosih nekaj ve, že zapisal tole:

Sam sem policijo v Novo Gorico, ko sem prebiral trditve o vojnem zločincu na Soči, zapisane brez vsakega pogojnika, vprašal, kdo je sploh ovadil turista. Do podatkov, kdo je pri nas na obisku in kje je v službi, pa do dokaznega materiala, kaj bi se naj dogajalo v Gazi, namreč nima dostopa kdorkoli. Praviloma so tega sposobne obveščevalne službe. Domače ali tuje. Pri nas Sova, obveščevalna služba obrambnega ministrstva in policija. Povezano. Za potrebe predvolilne kampanje Goloba in vladnih strank. Na to je pokazal naslov na državnem Siol.net, kjer so za direktorja v začetku leta iz obrambnega ministrstva nastavili Rolanda Žela, ki je gotovo dobro informiran. Po že drugi čistki tam, ki jih evropska zakonodaja prepoveduje.

Lahko pa, a manj verjetno, bi bili v ozadju s pridobivanjem podatkov obveščevalci države Palestine ali pa Hamasa, ki vlada Gazi. A ti še nimajo nadzora nad tem, kdo je v Sloveniji in kaj se tu dogaja. Vsaj doslej je veljalo, da ne.

Iz policije so mi odgovorili, da zaradi varovanja osebnih podatkov ne smejo razkriti, kdo je “prijavitelj”. Ni pa postopka sprožila pravna oseba, sem še izvedel.

Odgovor je sporen. Nobenega zasebnega posla tu ni, ki bi ga morali varovati. Še posebej, če so preko posameznika ovajale domače organizacije, ki delajo z vladnim denarjem za predvolilne interese vladnih strank ali za interese tuje države ali celo za teroristično organizacijo Hamas, ki vlada območju Gaze in je tam sprožila vojno.

Očitek, kaj bi naj bil domnevni zločin, pa nam je domač. Na območju, ki so ga razglasili za mejno in prepovedano, bi naj vojaki streljali na ljudi, ki so to območje prečkali. Od kod nam je to znano? Iz zgodovine naše države, ker so pri nas vojaki streljali na ljudi iz Vzhodnega bloka, ki so bežali na Zahod čez našo mejo v Avstrijo in Italijo. Pa nismo bili v vojni. V Sloveniji.

Sam sem bil v tistih časih v tej jugoslovanski vojski in to v mejni enoti na Kosovu, in zato vem, da je vojaku, ki bi se znašel v položaju, ko je moral streljati, pripadel celo nagradni dopust. Proti Albaniji takrat sicer nihče pri zdravi pameti ni bežal.

Pri nas zločinov, kar so bila streljanja vojakov na civiliste na meji, nikoli nihče ni preganjal. Prebirali pa smo lahko očitke nekdanjemu šefu vrhovnega sodišča Branku Masleši, da je kot sodnik v preteklosti za te dogodke vedel, a jih ni preganjal. Pokril bi jih naj. A kljub tem očitkom ga je levi del parlament spravil na vrh rednega sodstva. Ne sicer v prvem poskusu.

Pozneje pa je zaslovel z nepoštenim sojenjem voditelju desnice Janezu Janši v aferi Patria. In bil za to tudi nagrajen.

Zdaj pa slišimo, da bi naj naša policija in tožilstvo resno preiskovala podobno dogajanje v Izraelu v času vojne. V Novi Gorici bomo, kot kaže, dobili celo mednarodno sodišče. Naših vladnih strank.

Zločinov, ki so bili pri nas zagrešeni, ne znamo preganjati in obsoditi, preganjamo pa domnevne tuje.

In ljudi in druge države zanje v medijih obsojamo že pred sojenjem.

Do prekinitve diplomatskih odnosov ne manjka več veliko, če upoštevamo še vse sankcije Robert Goloba in njegovih in celo poskuse ukinitve letalske povezave Izraela z Brnikom, ko iz Brnika tako ali tako ne moreš neposredno skoraj nikamor.

Dilema je le, kako zelo obupani so že v Svobodi.