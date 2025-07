Kolona čakajočih na osebno zdravnico v Idriji razkriva nesposobnost oblasti

Piše: Ž. K. (Nova24tv)

Se še spomnite koalicije KUL? Ena izmed njihovih obljub je bila, da bodo omogočili večjo dostopnost zdravstva. Naslovili primanjkljaj v družinski medicini in skrajšali čakalne vrste za specialistične preglede. S svojimi dejanji, kot izkazuje včerajšnjo dogajanje v Idriji, so naredili ravno nasprotno.

Poslanec SDS Andrej Poglajen je na družbenem omrežju X objavil dve fotografiji, ki prikazujeta gnečo pred Zdravstvenim domom Idrija, kjer po novem deluje nova družinska zdravnica. Pred vhodom v prostore zdravstvenega doma se je vila dolga vrsta ljudi.

“Vrsta pred ZD Idrija danes zgodaj zjutraj za vpis pri novi družinski zdravnici. Na območju, ki ga ZD Idrija pokriva je okoli 16.200 prebivalcev. Od tega 15% brez osebnega zdravnika. Medtem vas vlada prepričuje, da z lomastenjem po zdravnikih in abotnimi zakonskimi spremembami “ureja” zdravstvo,” je na družbenem omrežju X zapisal poslanec.

Pod poslančevo objavo so se oglasili številni, med njimi tudi oseba, ki je bila ena izmed čakajočih v koloni. “Bila v vrsti. Vpisali 450. Moja št. 250. Urejeno po 4 letih,” je zapisala. Drugi je napovedal nadaljevanje agonije tamkajšnjih prebivalcev. “Imam eno dobro novico-

naslednje leto gre še ena zdravnica v pokoj. Je rekla, da jo NE zanima delati niti minute več v našem zdravstvu,” je zapisal sarkastično.

Vlada razmere poslabšuje z ideološkimi posegi v zakonodajo

Zdravstvo pesti več težav, poleg vedno daljših čakalnih vrst za specialistične preglede, tudi nedostopnost osebnih zdravnikov in seveda korupcija v nabavah zdravstvenega materiala. Golobova vlada se je težav v zdravstvu najprej lotila na področju zdravstvenega zavarovanja, ko je spojila obvezno in dodatno zdravstveno zavarovanje, ki so ga do Golobove vlade ponujale zasebne zavarovalnice. Poteza je oškodovala zasebne ponudnike zdravstvenega zavarovanja in posledično povzročila finančno škodo za davkoplačevalce, situacije v zdravstvu pričakovano ni izboljšala. Sledili so še drugi ukrepi, med drugim tudi novela zakona o zdravstveni dejavnosti, ki razmer v zdravstvu prav tako ni izboljšala, ravno nasprotno. Noveli je nasprotovala celotna stroka in opozicija v državnem zboru. Strokovnjaki opozarjajo, da jih bo zaradi novih omejitev za zdravnike te še poslabšala. Zdravniški sindikat je na Ustavno sodišče vložil zahtevo za presojo ključnih določil novele. Več – TUKAJ.