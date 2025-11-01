Piše: Celjski glasnik

Nad vse, ki so si dovolili zahtevati odstop predsednika vlade Roberta Goloba, po tragičnem dogodku v Novem mestu, so vladniki “poslali” svoje borce, da jih obranijo.

Tako branilci Roberta Goloba ne zmorejo priznati, da je ravno njegova vlada kriva za neureditev romske problematike in veliko raje vlečejo vzporednice z drugimi dogodki. Tako denimo danes pretep v Novem mestu primerjajo z umorom v Pivki.

Kolesarji in kovači, nule in nutrije, bedaki in konji nočejo videti, da imamo problem, ne ker bi Rome diskriminirali, ampak ker jih ne obravnavamo enako kot vse. https://t.co/WNcUnFGMhp — Žiga Turk (@ZigaTurk) October 27, 2025

Uporabnica družbenega omrežja, ki se nenazadnje rada poistoveti tudi s Palestino in morda tudi s Hamasom, namreč ne vidi težave v nadlegovanju državljanov s strani Romov, ampak da vlada ni preprečila umora v Pivki. Ker po njenih besedah naj bi imeli romsko problematiko tudi zakonsko urejeno. Morda živi tudi v vzporednem svetu, kot Robert Golob.

Zaradi tega je profesor dr. Žiga Turk za takšne neuke osebe podal jasno sporočilo kje je težava: “Kolesarji in kovači, nule in nutrije, bedaki in konji nočejo videti, da imamo problem, ne ker bi Rome diskriminirali, ampak ker jih ne obravnavamo enako kot vse.”