Koaliciji se strahovito mudi: v času parlamentarnih počitnic bodo uzakonili evtanazijo ter prepoved oddajanja stanovanj preko bookinga

Piše: Spletni časopis

Že med parlamentarnimi počitnicami bodo v petek na izredni seji poslanci na zahtevo vladnih strank prepovedovali baterijsko rejo kokoši s spremembo zakona o zaščiti živali, uzakonil pomoč države pri samomorih (evtanazijo), omejil pa tudi oddajanje stanovanj preko bookinga, airbn in podobnih modernih načinov, česar na državni ravni ne omejuje nobena druga država v Evropi.

Razumnih razlogov, zakaj bi o tem morali odločati na izredni seji parlamenta med počitnicami, si ni mogoče zamisliti. Razen, da s tem poskušajo zmanjšati možnost veta državnega sveta in referendumskih pobud, ker je med počitnicami težje sklicati svetnike in zbrati podpise za referendumske procedure. Za oboje bo po glasovanju teden dni časa. V tem delu je ravnanje Svobode, SD in Levice zloraba oblasti, ki jo imajo v parlamentu, za oteževanje ustavnih procedur. Na izredni seji bo še več točk, že dan prej tudi predlog posvetovalnega referenduma Mihe Kordiša, da za obrambo država ne bi namenjala niti dveh odstotkov BDP, kar je pred več kot desetletjem kot šefica vlade obljubila Alenka Bratušek, a so pozneje vse vlade po balkansko to ignorirale.

Termin balkansko je napačen. Hrvaška in druge članice Nata iz Balkana namreč ne ravnajo tako bedno.

Prepovedi oddajanja stanovanj večino leta preko Bookinga, Airbnb in podobnih modernih servisov, pomoči pri samomorih in dodatnih omejitev pri reji kokoši vladajočim v zadnjem tednu ni uspelo uzakoniti na redni seji zbora.

Namero so jim je onemogočile opozicijske stranke, ki so glasovale proti takojšnji zadnji obravnavi, ki bi ji lahko sledil še veto državnega sveta ali celo pobuda za referendum. Ker poslovnik, če je več kot tretjina poslancev proti, kar se je zgodilo, ne dovoljuje glasovanja na isti seji, so vsebino prenesli na izredno sejo, ki bo na zahtevo vladnih strank kar med parlamentarnimi počitnicami. Očitno se strahovito mudi.

V Evropi ni države, ki bi pri Bookingu in Airbn podobno omejevala podjetniško dejavnost ljudi, so pa omejitve oddajanja stanovanj turistom uvedle posamezne metropole po svetu.

Maja je po opozorilu pravnikov parlamenta, da novosti kršijo ustavni red, vladna stran začasno umaknila omejitve, s katerimi poskušajo Svoboda, SD in Levica, tako vsaj trdijo, doseči, da bi bilo več stanovanj na voljo za najem državljanom in mladim družinam. Težave pri tem so povzročili sami, ker so v začetku mandata krepko povišali obdavčitev prihodkov od oddajanja stanovanj, kar je povišalo cene in zmanjšalo ponudbo. Zakaj bi omejitev kratkotrajne oddaje le na nekaj mesecev na leto, sicer pa bodo ta stanovanja verjetno prazna, ker se jih zaradi visoke obdavčitev in tveganj z najemniki ne splača oddajati za daljši čas, položaj kaj popravila, vladajoči doslej še niso pojasnili.