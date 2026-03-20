(AKTUALNO) »Koalicija z volivci« zajela celotno Slovenijo: kombinacija za zmago in za razvojno usmerjeno vlado

Piše: Petra Janša

V zadnjih dneh pred državnozborskimi volitvami, ki bodo potekale to nedeljo, Slovenska demokratska stranka zaključuje eno najbolj obsežnih, intenzivnih in terensko usmerjenih predvolilnih kampanj v zadnjih desetletjih.

Stranka SDS zavestno ni sklepala predvolilnih dogovorov z drugimi političnimi subjekti, temveč je pod geslom »Koalicija z volivci za ustavno večino razuma« gradila neposreden, vsakdanji stik z volivci po vsej državi – od najbolj oddaljenih koroških zaselkov prek dolenjskih gričev, zasavskih rudarskih mest, prekmurskih ravnic, primorskih vasic, gorenjskih dolin, notranjskih planot, posavskih občin do ljubljanskih predmestij in večjih regionalnih središč.

Neposreden stik z volivci

Predsednik SDS Janez Janša je v družbi kandidatov in kandidatk obiskal kraje, kamor politiki običajno že dolgo niso hodili: vaške gasilske domove, kulturne domove, gostilne, trge pred cerkvami, parkirišča pred večjimi trgovinami, športne dvorane, avtobusne postaje, kmetijske zadruge, manjše industrijske cone, domačije in podobno. Na teh srečanjih so politični predstavniki stranke SDS ljudi najprej poslušali, šele nato predstavljali rešitve. Volivci so izpostavljali previsoke davke in prispevke, ki dušijo mala in srednja podjetja ter odvzemajo velik del plače delavcem, neskončne čakalne vrste v zdravstvu, saj starejši čakajo na operacije kolka, kolena, oči ali srčne posege mesece ali celo leta, demografsko krizo, ki prazni vasi, manjša mesta in celo nekatere urbane četrti, pomanjkanje denarja v občinah za vzdrževanje lokalnih cest, mostov, vodovodov, kanalizacije, javnih objektov in osnovne infrastrukture, masovne odhode mladih v Avstrijo, Nemčijo, Švico ali druge države zaradi pomanjkanja perspektive doma ter temeljno vprašanje – kdaj bo delo v Sloveniji spet vredno svojega imena in se bo splačalo ostati, delati, vlagati in ustvarjati tukaj.

SDS predstavljala program »Za Slovenijo«

Na teh dogodkih je SDS predstavljala program »Za Slovenijo«, ki je po navedbah stranke izhajal iz stotin neposrednih pogovorov z volivci v okviru »koalicije z volivci«. Program so uradno predstavili na veliki predvolilni konvenciji 21. februarja v Ljubljani. Vsebuje več sto konkretnih ukrepov, ki so jih izoblikovali v več kot letu dni terenskih srečanj, javnih tribun in okroglih miz po vsej državi. Osrednji in najpogosteje izpostavljeni ukrep je uvedba dvojnega davčnega sidra neposredno v Ustavo RS. Pri tem gre za omejitev skupne obremenitve z davki in prispevki na 38 do 40 odstotkov BDP, da država ne more poljubno višati davkov brez znižanja drugih, ter za zagotovitev minimalnega deleža BDP – ta znaša okoli 7 do 8 odstotkov za občine. Po mnenju SDS to preprečuje nadaljnjo centralizacijo javnih financ, zagotavlja stabilnost gospodarstva, omogoča več blaginje davkoplačevalcem ter lokalnim skupnostim in končuje prakso, ko Ljubljana sesa denar iz regij in ga nato deli po političnih kriterijih. V davčnem in javnofinančnem delu programa stranka predlaga spremembo dohodninske lestvice z višjimi neto dohodki za srednji razred, dvig splošne davčne olajšave, ukinitev prispevka za dolgotrajno oskrbo do začetka dejanskega izvajanja, uvedbo razvojne kapice za pokojninsko zavarovanje, poenostavljen in ugodnejši sistem za normirance, izključitev uvedbe novega davka na nepremičnine ter izključitev zvišanja davka na premoženje.

Ukrepi za gospodarstvo, zdravstvo, demografijo …

V gospodarstvu SDS meri na povečanje produktivnosti, znanja in tehnologije, višji neto dobiček iz iste bruto plače, razbremenitev dela, stabilno davčno okolje brez nenadnih sprememb in močno zmanjšanje administrativnih ovir za mala in srednja podjetja. V zdravstvu obljubljajo vzpostavitev učinkovitega javnega zdravstva z resnično krepitvijo primarnega zdravstva, vključitvijo vseh licenciranih izvajalcev v sistem skrajševanja čakalnih vrst, ločenim plačnim stebrom za zdravstvene delavce – ter dokončen konec »vojne z zdravniki«. Decentralizacija in krepitev lokalne samouprave sta v ospredju: ustavno zajamčena sredstva za občine, hitrejše odločanje na terenu, prenos pristojnosti in sredstev na lokalno raven ter selitev dela javnih služb iz prestolnice v regije. Demografski ukrepi so med najkonkretnejšimi: vrnitev samostojnega urada za demografijo, progresivne davčne olajšave za družine, posebne spodbude za mlade družine pri nakupu ali gradnji prve nepremičnine, ustavna zaščita starševstva ter ustanovitev demografskega sklada. Program zajema tudi hitrejše postopke za gradnjo stanovanj, posodobitev stanovanjske jamstvene sheme, nižjo obdavčitev dolgoročnega najema, krepitev varnosti in reda, obrambo v okviru EU in Nata ter ponovno vzpostavitev Muzeja slovenske osamosvojitve.

Dobro obiskana srečanja po regijah

Poseben poudarek kampanje je bil na Ljubljani in okolici, kjer je SDS gradila močno ekipo za 3. volilno enoto. Na predstavitvi kandidatov v Medvodah 10. marca 2025 je Janez Janša izpostavil »veliko optimizma in vonj po zmagi«. Ekipo je opisal kot »11 src, ki bijejo za Slovenijo«. Med kandidati so bili: za Logatec Zoran Mojškerc, za Vrhniko mag. Domen Cukjati, za Ljubljano Vič–Rudnik I Alenka Jeraj, za Ljubljano Vič–Rudnik II mag. Andrej Muren, za Ljubljano Vič–Rudnik III dr. Zvone Čadež, za Ljubljano Vič–Rudnik IV Aleš Hojs, za Ljubljano Center Karin Planinšek, za Ljubljano Šiška I Mojca Škrinjar, za Ljubljano Šiška II Rihard Gerbec, za Ljubljano Šiška III Ksenija Sever in za Ljubljano Šiška IV Leon Merjasec. Najbolj množična oblika kampanje pa so bila sobotna srečanja po regijah. V zadnjih tednih so potekali številni dogodki: v Višnji Gori in Suhi krajini smo bili priča tisočem stiskov rok ob starih slovenskih napevih, v Semiču nabita dvorana, v Domžalah močan poudarek na gospodarstvu, v Rušah na zdravstvu, v Trbovljah (4. marca) polna kinodvorana Delavskega doma, na Jesenicah (5. marca) nabito gledališče, v Kranju pogovor o decentralizaciji, v Črenšovcih o vrednotah, v Mengšu o varnosti in v Kotljah o davčnem sidru. Podobna srečanja so bila tudi v Mariboru, Celju, Murski Soboti, Novi Gorici, Kočevju, Črnomlju, Brežicah, Krškem, Litiji, Logatcu, Škofji Loki, Radovljici, na Jesenicah, v Tržiču, Ribnici in številnih drugih krajih po vsej Sloveniji.

Članstvo v stranki SDS hitro raste

Je pa tudi članstvo stranke v kampanji hitro raslo: od lanskega božiča do februarske konvencije je SDS pridobila več kot 2.400 novih članov, med njimi veliko mladih. Podmladek SDM ima po lastnih navedbah 30-krat več članov kot podmladki konkurenčnih strank. Na terenu je tako prevladoval optimizem: polne dvorane, glasba, smeh, stiski rok in občutek, da se nekaj res premika. Kampanja se je zaključila z intenzivnimi dogodki do samega konca. SDS je z njo dokazala, da je njena politika zgrajena od spodaj navzgor – iz pogovorov z ljudmi, ne pa iz oddaljenih pisarn. »Koalicija z volivci« se je izkazala za resničen, živ terenski projekt, ki je zajel Slovenijo od najmanjših vasic do večjih mest. Vonj po zmagi, ki so ga omenjali na številnih dogodkih, se je širil po vsej državi. Vse do Maribora, kjer je minulo soboto potekala zaključna faza predvolilne kampanje pred nedeljskimi državnozborskimi volitvami. Dogodek se je začel zjutraj s stojnico v središču mesta, kjer je Janez Janša pozdravil volivce, vrhunec pa je bila predstavitev kandidatov za 7. volilno enoto v konferenčnem centru Maribox. To so Karmen Furman, Bojan Podkrajšek, Igor Škrinjar, Milan Mikl, Boris Zupanič, Franc Kangler, Franc Slavinec, Tatjana Fetahi, Ljubica Jančič in Laura Mencinger. Kandidati so bili na predstavitvi ostri do sedanje vlade. Zupanič je tako dejal, da »nutrije v 20 letih ne morejo narediti toliko škode, kot je je Golobova vlada naredila v štirih letih«, Slavinec pa je napovedal takojšnjo ukinitev enoodstotnega prispevka za dolgotrajno oskrbo, ki ga plačujejo upokojenci, in obljubil 13. pokojnino. Mestna svetnica Ljubica Jančič pa je izpostavila: »Kot so mestne četrti pozabljene od Arsenoviča, je Maribor pozabljen od trenutne vlade.« Dogodka se je v dodobra zasedeni dvorani udeležil tudi predsednik stranke Janez Janša. Med ključnimi deli programa je izpostavil decentralizacijo in obljubil selitev polovice državnih institucij iz glavnega mesta v kraje po vsej Sloveniji. »Ni treba, da je vse v Ljubljani, to je samo v glavah,« je dejal Janša. Nedeljske volitve je označil za najpomembnejše po prvih večstrankarskih volitvah leta 1990. »To bodo zgodovinske volitve za vlado, ki bo Slovenijo rešila izpod organizirane kriminalne družbe, ki je šokirala vse,« je komentiral posnetke prisluhov, ki v zadnjih dneh prihajajo v javnost. Stranka je podelila tudi zlate znake zaslužnim članom, vzdušje pa je bilo polno optimizma in prepričanja v zmago.