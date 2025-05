Koalicija kot ambasador kulture smrti – sedaj je to le še potrdila

Piše: Moja Dolenjska

Koalicija (Svoboda, SD in Levica) je na včerajšnji seji državnega zbora sprejela sklep, da je predlog zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja (samomoru, evtanaziji) primeren za nadaljnjo obravnavo. Predlogu nasprotujejo v strankah SDS in NSi, glasovali so proti.

Za evtanazijo je glasoval tudi Bojan Čebela, predsednik seniorske organizacije stranke Gibanje Svoboda, tudi nekdanji župan Občine Borovnica.

V času razprave so v Poslanski skupini SDS poudarili, da odločno nasprotujejo zakonu o evtanaziji. Opozorili so, da je rezultat posvetovalnega referenduma, junija 2024, jasno pokazal, da ni širšega soglasja v družbi za tako občutljivo zakonodajo. Poslanka Alenka Jeraj, ki je predstavila stališče SDS, je pri tem dejala, da vsako življenje šteje. Tudi tisto v stiski.

“Namesto, da odpremo vrata končanju življenja, se moramo kot družba zavezati k nečemu drugemu:

preprečevanju samomorov

večji dostopnosti do psihosocialne pomoči

spoštovanju dostojanstva vsakega življenja,” je dejala.

Vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec pa je med drugim razkrila, da so predlagatelji vladajoče koalicije v zakonu o pomoči pri končanju življenja zapisali celo primerjavo stroškov: koliko stane paliativna oskrba in koliko pomoč pri smrti.

“Res? Smo prišli tako daleč, da vrednost človeka merimo v evrih?”, je vprašala. In dodala, da v SDS verjamejo, da je naloga države, da ljudem pomaga živeti, ne da jim ponudi konec kot cenejšo rešitev. V tem primeru jim ponuja samomor.

Poslanka Alenka Helbl (SDS) pa je opozorila, da se koalicija sklicuje na večino s posvetovalnega referenduma o pomoči pri končanju življenja (junija 2024). A ta večina je bila komaj 54,87 %. “Ko gre za življenje in smrt, ni dovolj polovična družbena podpora. Ni dovolj tiha večina. Tu mora biti družbeni konsenz, ne politični eksperiment. Demokracija ni samo štetje glasov – je tudi odgovornost, ko odločamo o tem, ali naj država omogoča smrt,” je med drugim poudarila.

Zakon je vladajoča koalicija objavila 7. januarja 2025, včeraj so opravili prvo razpravo, glede na koalicijski glasovalni valjar je nedvomno, da bodo zakon v nadaljevanju tudi sprejeli.