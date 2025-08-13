Piše: Celjski glasnik

V zadnjem obdobju smo ponovno priča vzponu ideologije socialistične Jugoslavije, ki jo nenazadnje odkrito podpirajo v koalicijski Levici.

Ljudem “prodajajo” zgodbe o domnevni uspešni zgodbi socializma v Jugoslaviji, hkrati pa molčijo o vsem tem kar je slabega za ljudi prinesel ta režim. In to so zagotovo tudi dolgovi, ki jih plačujemo še danes in jih bomo še kar nekaj let.

Da so ljudje v socialistični Jugoslaviji stali v dolgih vrstah je prav gotovo kriva tudi politika rdeče elite, ki pa ni samo črpala od ljudi preko davkov in prispevkov, ampak se je tudi močno zadolževala. Kot je vsakemu laiku znano pa je potrebno enkrat dolgove odplačati in to počnemo še danes, hkrati pa nas danes politika, ki se je poistovetila s tem socializmom ponovno močno zadolžuje.

Kot poročajo na Cekin.si, bomo tako dolgove, ki jih je Jugoslaviji pridelal Josip Broz Tito plačevali vse do leta 2041. Zato je še toliko bolj primerna izjava uporabnika družbenega omrežja, ki je zapisal: “Ko titoistični levičarji obmolknejo”.