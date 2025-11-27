(KNJIŽNI SEJEM 2025) DANES ob 12.00 bo na Pisateljskem odru predstavitev knjige Jožeta Biščaka Razbito okno

Piše: L. K.

41. Slovenski knjižni sejem, na katerem je že tradicionalno prisotna tudi založba Nova obzorja svojo pestro stojnico in ponudbo novih knjig, je v polnem razmahu.

V torek je bila na Glavnem odru že predstavljena prodajna uspešnica Borisa Tomašiča “Kdo vam laže”, na kateri je slovenske politične razmere predstavil predsednik SDS Janez Janša.

DANES ob 12.00 pa ste obiskovalci knjižnega sejma povabljeni na Pogovorno postajo v neposredni bližini stojnice založbe Nova obzorja, kjer bo predstavitev knjižne novosti in uspešnice Jožeta Biščaka Razbito okno.

Knjigi Razbito okno in Kdo vam laže, pa tudi vse druge knjige založbe Nova obzorja lahko kupite ugodno na stojnici založbe na knjižnem sejmu ali pa naročite preko SPLETA.

Stojnico Novih obzorij boste našli v hali A2, ob njej pa kolo sreče, s katerim lahko poskusite srečo. Morda se bo nasmehnila prav vam! Pridite!