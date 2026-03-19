Kloaka slovenske tranzicije – bo to prelomnica za prihodnje življenje Slovencev?

“Volitve 22. marca so očitna prelomnica za prihodnje življenje Slovencev in Slovenk – v smislu demokratizacije družbe. To je očitno ugotovilo tudi politično podzemlje, ki tej državi dejansko vlada že od njenega nastanka,” je poudaril politični analitik Miran Videtič.

V zadnjih dneh je Slovenijo pretresla afera, ki je razgalila gnilo jedro tranzicijske levice bolj razkrito kot katera koli doslej. Na dan so prišlo tajni videoposnetki in prisluhi, v katere so se ujeli ključni akterji iz kroga aktualne vlade Roberta Goloba – med njimi nekdanja sekretarka Vesna Vukovič, nekdanja pravosodna ministrica Dominika Švarc Pipan, ministrica Alenka Bratušek, nekdanji minister za zdravje Danijel bešič Loredan in drugi. Posnetki, posneti v tujini pod pretvezo poslovnih kosil, razkrivajo nizko kulturo komuniciranja, sistematično politično kadrovanje, lobiranje, korupcijske sheme in vpliv zaulisnih igralcev, kot sta nekdanji predsednik Milan Kučan in ljubljanski župan Zoran Janković.

Švarc Pipanova v posnetkih mirno pripoveduje, kako je Janković “imun na kar koli” – sodni postopki proti njemu “vedno padejo“, kljub preiskavam zaradi sumov korupcije pri gradbenih dovoljenjih (C0, Bellevue Living). Janković naj bi zahteval “10 odstotkov” in v zameno zagotavljal vse: dovoljenja, vpliv, zaščito. Kučan pa je opisan kot tisti ki, odloča z leve scene, ki iz ozadja ustvarja zmagovalce volitev in vpliva na Goloba prek medijev in političnih omrežij. Vsebina je polna priznanj o medsebojnih uslugah, pritiskih na institucije in privatizaciji državnih interesov. To ni več teorija zarote – to so njihove lastne besede.

Osrednji mediji so bili na začetku skopi z informacijami. Afera je najprej postala viralna na družbenih omrežjih in se razširila po neodvisnih portalih, zato je niti režimski mediji niso mogli več ignorirati. Vlada in njeni podporniki so hitro našli izgovore: najprej sumi na umetno inteligenco ali “zlepljenko”, nato pa uradna linija – tuja obveščevalna agencija, natančneje izraelska zasebna firma Black Cube (t.i. “zasebni Mossad”), ki ga ni razkrila Sova ampak nihče drug kot Nika Kovač – ta ista Nika Kovač, ki je 9-krat padla pri opravljanju izpita za avto.

A tu se komedija ne konča – po poročilu Inštituta 8. marec naj bi predstavniki Black Cube decembra 2025 obiskali sedež SDS na Trstenjakovi ulici in se sestali z Janezom Janšo. Namesto da bi analizirali vsebino – korupcijo, ki ogroža davkoplačevalce in pravno državo –, so se osredotočili na izvor, ki jim služi kot orodje za distrakcijo ali politični konstrukt za diskreditacijo opozicijske SDS.

Priprava terena za morebiten neuspeh na volitvah

“Skratka, kaže na to, da so te volitve res, kakor se reče, na knap in da so pripravljeni – pravzaprav to pa kaže v zadnjem primeru, današnjem primeru, bom rekel, sekretariata Sveta za nacionalno varnost – zlorabiti pravzaprav čisto vse institucije, ki bi jim omogočale obstanek na oblasti. Predvsem gre tukaj, bom rekel, za celotno omrežje, katerega nekako ta moment predstavlja Zoran Janković,” pove politični analitik Miran Videtič, ki je komentiral dejstvo, da se je tej narativi o “vplivu tujih obveščevalnih agencij” pridružil tudi Sekretariat Sveta za nacionalno varnost. Državni sekretar Vojko Volk namreč trdi, da poročilo direktorja Sove kaže na neposredno tuje vmešavanje v volitve. A zadeva je tako očitna, da je precej verjetno to, kar pravijo kritiki – gre za nameščanje “terena” za njihov morebitni neuspeh na prihajajočih volitvah.

Ob tem nastopi ključni paradoks, ki ga uradne institucije in nevladniki nočejo priznati: posnetki razkrivajo domačo korupcijo v bližnjem krogu Roberta Goloba. Vsebina dokazuje, da so ogrožena korupcijska omrežja tranzicijske levice, ki so se desetletja gradila okoli Kučana, Jankovića in njihovih podaljškov v vladi, sodstvu, upravah in medijih. Če bi šlo za resnično grožnjo nacionalni varnosti, zakaj potem ne preiskujejo vsebine (lobiranje, 10-odstotni deleži, imunost župana)? Zakaj se vsi ukvarjajo izključno z izvorom? To ni naključje: ti isti nevladniki so desetletja prejeli milijone evrov državnega denarja in služili kot podaljšek globoke države.

“V Sloveniji je najmočnejša mafija, politična mafija. To kažejo dogodki zadnjega meseca oziroma nekaj zadnjih tednov, kjer se je res razgalila vsa ta industrija političnega podzemlja, ki je nekako uzurpirala vzporedno državo, ki so jo financirali ali pa ki smo jo financirali seveda davkoplačevalci. Jaz sam dvomim, da bi ob spremembi oblasti prišlo do hitrih sprememb, vsekakor pa morajo te spremembe, če želimo spremembe, pa se morajo nekje začeti.

In zato jaz pravim: Boljše je, da letos prekinemo s tem in gradimo državo po startu, sem povedal, na nekaterih demokratičnih načelih, kot pa da še štiri leta gledamo vladavino Zorana Jankovića,” je kritičen Videtič.

Prava brutalnost se bo začela po volitvah

V zrak je skočila celotna “globoka država”, katere obstoj je zdaj dokončno tudi potrjen. Kučanovo omrežje, Jankovićeva Ljubljana kot korupcijska trdnjava, Golobova vlada z ministri, ki so se ujeli v lastne besede – vse to je zdaj na ogled. Posnetki so zunaj in jih ni več mogoče izbrisati. Razkrili so, da je Slovenija ujeta v greznico tranzicije, kjer se za fasado “evropske demokracije” odvija mafijsko delovanje: 10-odstotni deleži, nedotakljivi župani, ozadje, ki kroji volitve. Videtič ob tem pojasnjuje, da sam misli, “da se bo pravzaprav prava brutalnost šele začela 23. 3., ko bodo znani rezultati volitev”.

“Jaz upam, da Slovenci in Slovenke v nedeljo ne bodo nasedli temu in da se bodo odločili predvsem po izboru, ki nekako vpliva na njihova življenja, in pa seveda ne smejo pozabiti tudi na to, naj volijo stranke, ki imajo v mislih ali pa v programih tudi ugled države. Zadnji dogodki nam kažejo, da je to politično podzemlje pravzaprav pripravljeno pretrgati vse odnose z normalnim demokratičnim svetom, da bi le vrnilo oblast,” zaključuje Videtič.